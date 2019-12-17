Опять трипл-дабл. Опять разом переписаны все исторические максимумы по всем индексам как абсолютные, так и на закрытие рынка. Даже уже как-то и неинтересно. Хотя это замечательно, что еще есть у быков порох в пороховницах и инвесторы еще готовы покупать уже сами по себе дорогие акции.

Основными локомотивами роста как и на прошлой неделе по-прежнему остаются акции полупроводниковых компаний, которые только в среднем подорожали вчера еще более чем на 1,5%. Да и как им не дорожать, когда лидеры этого сегмента — акции Micron Technology (MU, +3,40%) и Western Digital (WDC, +4,05%) уже неделю растут не останавливаясь и прибавили за это время 15 и 20 процентов соответственно.

Также очень силен спрос сейчас и в акциях «нефтянки». Но тут все объяснимо — котировки нефти уверенно растут, и эта уверенность передалась на фондовый рынок. А лучшими среди акций независимых нефтедобывающих компаний были вчера бумаги неувядающей Southwestern Energy (SWN, +7,15%). Хотя, честно говоря, даже после вчерашнего 7-ми процентного роста говорить о возможном восстановлении котировок акций этой компании еще рано. Ее котировки только-только оторвались от дна.

Что также весьма отрадно, сохраняется устойчивый спрос на акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Вчера этот сектор в целом вырос на 1,0%. Но это в целом. А вот, допустим, акции компаний, занимающихся медицинским обслуживанием по страховым программам, дружно выросли на 2 и более процентов, а акции Humana (HUM, +3,61%) так вообще почти на 4%.

Главным же лузером вчерашнего дня достаточно неожиданно стали акции авиастроительного гиганта Boeing (BA, —4,29%). Провал котировок этой интереснейшей компании случился еще на премаркете после того, как появилось сообщение о том, что Boeing приостанавливает производство самолетов Boeing 737 MAX. Да, это те самые самолеты, с которыми случились 2 авиакатастрофы и которые все страны мира запретили к полетам до завершения расследования и проведения повторной сертификации. Самолеты не летали, но компания продолжала их производить, поскольку заказов на них было очень много. Но вот ставить эти самолеты уже некуда — все парковки забиты новыми лайнерами, которые не летают и неизвестно когда полетят. Как видим, инвесторы отреагировали очень остро на эту информацию, и вполне возможно, что вчерашнее снижение котировок еще не конец и мы увидим цены как минимум процентов на 10% ниже текущих уровней.

Ожидания рынка 17 декабря

Оптимизма сегодня явно поубавилось. Причем не потому что случилось что-то такое плохое. Нет, отнюдь. Новостной фон по сравнению со вчерашним днем не продвинулся ни на йоту. Но бесконечно радоваться неизвестно чему тоже долго невозможно. И поэтому, если в Азии еще отыгрывали вчерашний рост американских и европейских рынков, то в самой Европе и частично в Штатах ростом уже и не пахнет.

С самого открытия торгов все европейские индексы дружно поползли вниз и к 13-00 мск теряют порядка полупроцента от вчерашнего закрытия. Что называется — хорошего понемножку.

На торгах фьючерсами на основные американские индексы обстановка поспокойнее. Здесь котировки держаться около нулевых отметок, хотя периодически все же предпринимаются попытки загнать их немного пониже. Однако все это происходит в полусонном режиме, и пока торги проходят абсолютно безыдейно.

И скорее всего эта «безыдейность» распространится и на сегодняшние торги. Все же нужно понимать, что основная задача, стоящая сейчас перед участниками рынка — это постараться дотянуть рынок на максимально высоких уровнях вплоть до Нового года. А если слишком быстро гнать рынок наверх, то можно и сорваться. Поэтому никуда не спешим и с чувством, с толком, с расстановкой маленькими шажочками пытаемся подняться еще на одну ступеньку повыше. За последние 3 дня мы сделали 3 таких шажочка и теперь точно надо отдохнуть. Так что сегодня нас ждет день отдыха с проторговкой текущих уровней и может быть с небольшим снижением на пару десятых процента.

Из интересных событий сегодняшнего дня следует выделить выход макроданных по рынку недвижимости — разрешения на новое строительство и закладка новых домов. Аналитики не ожидают от этих данных никаких неприятных сюрпризов и поэтому и с этой стороны угроз не должно быть.

После окончания торгов выйдет квартальная отчетность компании FedEx Corporation (FDX). Ожидания скорее негативно — нейтральные. К счастью значимость этой компании и степень ее влияния на рынок в целом невелика, ну и к тому же отчетность уже появится после закрытия торгов. Так что это будет интересно только тем, кто следит за этой компанией и за состоянием дел в сегменте, связанном с грузовыми перевозками и почтовым сервисом доставки грузов.

Поэтому, скорее всего сегодня можно будет немного расслабиться и просто посмотреть на рынок сторонним взглядом. Это тоже бывает полезным. А рынок будет продолжать спокойно катиться к Новому году. И не будем мешать ему это делать.