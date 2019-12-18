Во вторник на фондовом рынке преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи еще раз обновил максимум за всю историю, индекс РТС опять закрылся на максимуме с 2013 года. Лидерами роста стали бумаги Русгидро (+4,40%). Наибольшее снижение показали акции ТГК-1 (-1,70%). Пара USD/RUB торговалась вблизи уровня 62,50.

Минфин предложит два выпуска ОФЗ. На этот раз ведомство предложит относительно ликвидные выпуски, один пятилетний, другой с погашением в 2039 году. Учитывая нормальную ситуацию с ликвидностью и укрепление рубля к концу года, спрос на длинные бумаги может увеличиться. Ожидаем, что предложенные бумаги разойдутся в полном объеме, с премией в пределах 5 б.п.

Ожидаем продолжение роста. В фокусе нет важных корпоративных новостей, драйвером является внешний фон. Ориентир: диапазон 3000-3030 п. по индексу Мосбиржи. Лидерами роста будут акции нефтегазового и финансового секторов, а также производителей цветных металлов. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.



