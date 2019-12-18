По итогам торгов 17 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,24%, до 3013,29 п., а РТС на 0,23%, до 1520,60 п.

Пока в Европе и США склонялись к фиксации прибыли на фоне достижения торговых договорённостей между США и Китаем, российский рынок продолжил осваивать новые максимумы. Индекс МосБиржи достигал отметки 3019,95 пунктов. Данному желанию способствует дорогая нефть, которая к вечеру преодолела отметку в $66 за баррель Brent. Кроме того, договорённости США и Китая, хоть и не снимают полностью все проблемы торговой войны, но всё же делают ближайший год более предсказуемым. Бумаги ГМК «Норникель» не удержали рост и к вечеру свалились в минус на 1,11%, реагируя на просадку никеля более чем на 1,0% и палладия более чем на 2,0%. Последний днём преодолевал отметку $2000 за тройскую унцию. Цены на нефть оживили покупателей в нефтяном секторе, где «ЛУКОЙЛ» подорожал на 0,58%, а «Роснефть» на 1,25%. Среди лидеров дня наиболее заметную роль играл сектор розничного потребления: «САФМАР» (+6,29%), «Детский Мир» (+2,54%) и «М.Видео» (+1,96%). Самыми слабыми оказались «ТГК-1» (-1,71%), Yandex (-1,11%), привилегированные «Татнефть» (-1,04%) и «Полюс» (-0,84%). Объём торгов на Московской Бирже составил 52,427 млрд рублей.

Рубль едва наметил коррекцию своей краткосрочной перекупленности, но на помощь пришла нефть. Бюджет РФ исполняется с расчётом цены чуть более $40, а прочие доходы откладываются на чёрный день. Уже летом внешний долг страны оказался отрицательным. Бюджет исполняется с профицитом, а сальдо платёжного баланса остаётся положительным. В этих условиях от рубля можно ждать коррекции, но не какого-то глобального разворота. К тому же нефть далеко не единственный источник валютных поступлений. На фоне смягчения рисков торговой войны также снижаются риски каких-либо негативных изменений в платёжном балансе. Единственное, что можно записать рублю в минус — это относительно низкая ставка ЦБ РФ. Однако ставка, скорее всего, продолжит снижаться. Цены производителей снижаются уже несколько месяцев подряд на фоне вялого роста потребления. За ноябрь цены производителей упали на 0,8%, а в годовом выражении на 6,3% по сравнению с падением на 4,9% в октябре. Соответственно, российский регулятор может обнаружить растущее число признаков дефляции, которые могут побудить его к дальнейшему смягчению денежной политики. Отношение инвесторов к текущим доходностям Минфин проверит на очередных аукционах. 18 декабря ведомство предложит ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года и ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года. Оба выпуска будут предложены в объёме остатков, доступных для размещения.

Торги в США завершились очередными рекордами основных индексов. Кроме оптимизма по поводу торговой сделки с Китаем, росту рынка способствовала статистика. Объём новых строительств в США вырос на 3,2% за ноябрь, или на 13,6% в годовом выражении. Промышленное производство выросло за этот же месяц на 1,1% при ожиданиях роста на 0,9%. Акции Boeing смогли закрыть день с нулевым изменением, хотя компания подтвердила приостановку производства модели B737 Max из-за проблем с возвращением данных самолётов к полётам. FedEx (-0,53%) в очередной раз объявил о снижении ожиданий по прибыли, но руководство сделало это после закрытия регулярной сессии, а на расширенных торгах бумага потеряла более 6%. По итогам дня DJIA вырос на 0,11% до 28267,16 п., а S&P 500 поднялся лишь на 0,03% до 3192,52 п.

Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. В Японии доминировали продавцы на фоне слабой статистики по экспорту. В ноябре экспорт упал на 7,9% в годовом выражении, хотя ожидалось падение на 8,6%. Импорт страны обвалился на 15,7% при ожиданиях снижения на 12,7%. Китайский рынок был чуть позитивней на фоне снижения ставки НБК по 14-ому обратному РЕПО на 5 базисных пункта до 2,65%. Месяц назад НБК уже снижал ставку. Недельная ставка осталась без изменений на уровне 2,50%. Британский фунт стерлингов продолжил слабеть, хотя и не столь сильно, как накануне. Премьер Борис Джонсон намерен ограничить сроки переходного периода до конца 2020 года. Соответственно, на рынке опасаются, что 11-ть месяцев будет недостаточно, чтобы выработать новое торговое соглашение между Великобританией и Евросоюзом. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23940,12 п. (-0,52%), Hang Seng — 27859,36 п. (+0,06%), Shanghai Composite — 3026,96 п. (+0,15%).

Нефть не смогла удержаться выше $66 за баррель Brent. Всему виной отчёт API. По данным отраслевого института, на неделе до 13 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 4,7 млн бар. Запасы бензина увеличились на 5,6 млн бар., а дистиллятов на 3,7 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,4 млн бар. и дистиллятов на 0,6 млн бар. От более глубокого падения котировки удерживают надежды на то, что торговое перемирие между США и Китаем улучшит ситуацию с потреблением. Кроме того, OPEC+ с 1 января начнёт дальнейшее сокращение добычи, доведя его до 1,7 млн бар. в сутки. К 9:00 мск Brent — $65,81 (-0,44%), WTI — $60,48 (-0,64%), Золото — $1481,4 (+0,05%), Медь — $6168,55 (-0,55%), Никель — $13955 (-0,04%), Палладий — $1916 (-0,14%).

Индекс доллара подрастал на 0,09% до 97,31 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась в районе 1,88%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,113 (-0,13%), GBP-USD — $1,311 (-0,14%), USD-JPY – 109,47 (+0,0%).

Внешний фон немного ухудшился. Уверенного роста индексов США и Европы уже нет, так как многие инвесторы начинают фиксировать прибыль перед рождественскими праздниками. Нефть вновь под давлением из-за роста запасов в США. Российский рынок может протестировать поддержку на уровне 3000 пунктов по индексу МосБиржи. От рубля можно ждать стабильности или даже небольшого укрепления на фоне аукционов ОФЗ. На корпоративном плане бумаги «ЛУКОЙЛ» будут торговаться последний день с дивидендами 192 рублей на акцию.