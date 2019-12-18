Принимая во внимание существенный рост рублевых цен на нефть в прошлом месяце (сорт Brent подорожал в ноябре на 4,4% месяц к месяцу), а также увеличение цен на алюминий и медь (на 2,1% и 1,1% соответственно), мы ожидаем, что в декабре цены производителей в добывающем секторе умеренно вырастут.

При этом резкое падение цен на никель (в ноябре они рухнули на 11,6% месяц к месяцу) окажет сдерживающее воздействие на рост цен производителей в добывающем секторе.

Учитывая сильное торможение выпуска в обрабатывающей промышленности (которое, по нашему мнению, в значительной степени было связано с замедлением роста запасов готовой продукции), мы считаем, что (по мере снижения складских запасов в ряде отраслей) оптовые цены в этом секторе в краткосрочной перспективе вернутся к росту.

При этом (принимая во внимание относительно теплую погоду в текущем месяце) мы ожидаем умеренного снижения цен в секторе производства и распределения пара и горячей воды, а также сохранения нулевого роста цен в секторе водоснабжения и водоотведения.

В целом мы полагаем, что в декабре 2019 г. рост ИЦП составит 0,5% месяц к месяцу. Таким образом, учитывая, что в декабре прошлого года ИЦП упал на 3,3% месяц к месяцу, годовая дефляция цен производителей по итогам текущего месяца резко замедлится. Таким образом, мы ожидаем, что по итогам этого года падение ИЦП составит 2,5%, а в 2020 г. цены производителей снизятся еще на 0,6%.