Вчера агентство Reuters сообщило, что правительство и представители ЦБ обсуждают возможность передачи доли ЦБ в Сбербанке (50% + 1 акция) другой государственной структуре. Позднее некоторые чиновники, в том числе Сергей Швецов, первый заместитель председателя ЦБ, не подтвердил эти слухи.

Отметим, что периодически между чиновниками возникают дискуссии о том, что делать с долей ЦБ в Сбербанке. В частности, их беспокоит ситуация, когда ЦБ является и владельцем банка и одновременно регулятором. Это действительно сложный и дискуссионный вопрос, касающийся по сути структуры всей банковской системы России. Мы не видим каких-то конкретных шагов в плане изменения структуры акционеров Сбербанка в обозримом будущем, но обсуждения могут периодически возникать. В любом случае, они не представляют угрозы для позиции Сбербанка на рынке. Однако появление этих обсуждений может обеспокоить инвесторов и привести к волатильности акций.



