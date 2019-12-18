Компания QIWI объявила о назначении генеральным директором компании Бориса Кима, сооснователя компании и председателя совета директоров QIWI с 2013 г. Г-н Ким приступит к исполнению своих обязанностей с 15 января 2020 г. Нынешний генеральный директоров компании Сергей Солонин, который находился на этом посту с 2012 г., остается в совете директоров компании и назначен его председателем. Решение официально объясняется желанием г-на Солонина больше сфокусироваться на долгосрочной стратегии группы, чем на ежедневных операциях. Кроме того, QIWI объявила о назначении Марии Шевченко заместителем генерального директора. Она, главным образом, сосредоточится на вопросах комплаенса, юридическом и операционном контроле над компанией. Г-жа Шевченко с марта 2019 г. возглавляла совет директоров банка QIWI и была консультантом этого банка с января 2019 г. До прихода в QIWI она занимала руководящие должности в Альфа-Банке.

Несмотря на то, что Борис Ким хорошо известен инвесторам и является сооснователем QIWI, и г-н Солонин продолжит активно участвовать в управлении компанией, мы считаем, что инвесторы могут почувствовать некоторый дискомфорт от внезапной отставки Сергея Солонина. Кроме того, компания с октября не может найти кандидата на должность финансового директора. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ или даже НЕГАТИВНОЙ с точки зрения настроения инвесторов вокруг акций компании.