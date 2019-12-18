Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,87%. Золото в плюсе и движется к $1480 за унцию. Нефть марки Brent торгуется выше $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий. Предполагаем, что индекс S&P 500 останется в диапазоне 3180-3200 пунктов.

До открытия рынка отчитается продуктовая компания General Mills (GIS). У компании ожидается рост выручки и прибыли, однако сложности со спросом на хлопья и другие ключевые товары компании из-за тренда на здоровый образ жизни осложняют перспективы для ее акций.

После закрытия отчитается производитель чипов Micron Techologies. Прогнозируется дальнейшее падение выручки и прибыли, но могут появиться признаки достижения циклического дна на рынке чипов памяти. К позитивным тенденциям относится и прогнозируемое снижение запасов как у компании, так и у клиентов, которое может положительно отразиться на ценообразовании Micron. В то же время акции эмитента приблизились к нашей текущей целевой цене в $54,97 за последние несколько дней, что уменьшает вероятность дальнейшего роста.

Техническая картина по S&P 500 продолжает показывать признаки улучшения, но, вероятно, ралли берет паузу. Индекс приблизился к линии сопротивления, тянущейся с 2016 года и не мог ее преодолеть после коррекции в 2018-м. Повышение показателя RSI до значений перекупленности осложняет дальнейший подъем. При этом показатель MACD вышел в плюс, что можно отнести к позитивным моментам. Так что, возможно, рынок возьмет тайм-аут в росте.