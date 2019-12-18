Ралли — не ралли, но рынок по-прежнему ползет вверх. Может быть, миллиметровыми шажочками, но все равно вверх. Даже вчера, когда весь премаркет индексы провели в красной зоне, быки все же нашли в себе силы поддержать рынок и закрыли-таки день на очередных новых исторических максимумах. Конечно, здесь можно возразить, что поддержку рынку оказали макроданные по недвижимости. Данные и по разрешениям на новое строительство, и по закладке новых домов за ноябрь оказались неожиданно лучше ожиданий, и это не прошло незамеченным на рынке. С американской экономикой нет проблем, и вчерашние данные тому хорошее подтверждение.

Рост индексов, конечно, чисто символический, но в любом случае это рост, а не падение. И рынок сделал еще один шажочек к завершению лучшего в истории фондового рынка года. И можно только радоваться этому. Хотя, следует признать, что расти рынку тяжело. Особенно хорошо это видно в отраслевом разрезе. В ходе вчерашних торгов в плюсе оказались только 5 секторов из 11. Причем в эти 5 включаем и сектор коммуникационных услуг, который вырос на малозаметные 0,01%.

А лучше всех оказались по итогам вчерашних торгов акции потребительского сектора, включающие в себя акции таких циклических компаний как медиа, ритейл, рестораны, предметы роскоши и др. В среднем эти акции выросли вчера на 0,55%. Но лидеры этого сегмента показали гораздо больший рост. Так, акции лидера мировой онлайн-торговли Amazon.com (AMZN, +1,21%) подорожали более чем на 1%, а капитализация компании Netflix (NFLX, +3,71%) так вообще подскочила почти на 4%.

Что касается главных лузеров вчерашнего дня, то им однозначно оказался сектор управления недвижимостью Real Estate. Причем этот сектор оказался на голову хуже всех остальных. Так, если акции компаний, работающие в сфере Real Estate, потеряли вчера в среднем 1,16%, то потери в акциях компаний технологического сектора, которые пришли к финишу вторыми с конца, потери составили всего лишь 0,17%. К счастью, сам по себе сегмент Real Estate настолько мал, что он никак не влияет на состояние дел в целом по рынку.

Из положительных моментов вчерашнего дня можно также отметить некоторое успокоение в акциях Boeing (BA, +0,00%). После сильного падения накануне, акции этой компании в начале торгов продолжили свой путь вниз и, казалось, — не избежать новой волны распродаж. Однако в середине торговой сессии произошел перелом, и инвесторы начали активно подбирать хорошо подешевевшие акции, и в итоге день был закрыт на нулевых отметках.

Ожидания рынка 18 декабря

Мировые рынки держатся… И, собственно, это самое главное, что можно вообще сказать о текущем состоянии мировых фондовых рынков. Поток новостей в преддверии Рождества и Нового года становится все меньше и меньше. И все в меньшей степени он влияет на общую ситуацию. И участники рынка предоставлены самим себе — со своими мыслями, планами и ожиданиями. И пока, к всеобщему счастью, эти ожидания в целом весьма позитивны. И действительно, зачем огорчаться и переживать раньше времени, когда чисто внешне все спокойно и вроде бы обнадеживающе.

По крайней мере выходящие в последнее время макроданные по разным странам перестали кошмарить умы инвесторов. И все это падает на благодатную предпраздничную почву. Ведь как приятно есть оливье и холодец (ну, это конечно относится к России, а в Штатах — пьют гоголь-моголь) и понимать, что и на рынке у тебя все хорошо!

Короче, все действительно хорошо! И сегодня, судя по всему, эту хорошесть никто не посмеет нарушить. Со вчерашнего дня мало что изменилось — спокойная и достаточно беспечная обстановка. Мировые индексы повсеместно стоят у своих вчерашних отметок и никуда особо не спешат. Это в полной мере относится и к ситуации на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Плюс-минус ноль и не более того.

Из интересных событий, способных хоть как-то взволновать умы участников рынка — это выход данных о запасах сырой нефти в 18-30 мск и публикация квартальной отчетности от Micron Technology (MU) сразу же по окончании торгов. Если с нефтью все понятно — это как всегда рулетка, то вот от отчетности Micron многие ждут очень хороших результатов. Недаром же акции Micron растут уже 6 дней подряд и выросли за это время почти на 15%. Так что выход сегодня отчетности Micron можно расценивать как генеральную репетицию сезона отчетности, который стартует в 10-х числа января. И поэтому это действительно важное и знаковое событие.

Однако, поскольку отчетность выйдет уже после торгов, то отыгрывать это событие рынок будет уже завтра. А сегодня… ноль и без осадков. Все тихо, спокойно и сонно. И Санта Клаус уже нашептывает на ушко инвесторам: Ребята, пора закругляться!