Российский рынок акций растет на протяжении шести сессий подряд. Из них три последних дня индекс МосБиржи переписывает исторические максимумы. Торговые обороты остаются на относительно высоком уровне и пока не снижаются, несмотря на приближение праздников. В среду в акциях индекса наторговали на 60 млрд руб.

Наиболее высокие объемы торгов пришлись на обыкновенные акции Сбербанка (+1,9%), подскочившие к максимальным значениям с летнего дивидендного гэпа. Котировки преодолели важное техническое сопротивление на уровнях 243–244 руб. Следующие ориентиры сместились к диапазону 249–251 руб. При этом не исключаем и более существенного подъема до конца декабря при стабильном внешнем фоне.

Среди наиболее заметных корпоративных историй вчера можно выделить резкий рост акций ТМК (+8,74%) на фоне сообщения об одобрении американским регулятором сделки по продаже IPSCO Tubulars в пользу Tenaris. Закрытие сделки позволит ТМК снизить долговую нагрузку и в обозримой перспективе рассмотреть вариант увеличения дивидендов. Вчерашний подъем в акциях, вероятно, еще не в полной мере заложил эти факторы.

В то же время индекс электроэнергетики вновь показал лучший результат среди всех отраслей (+1,3%). Драйверами опять выступили все те же бумаги Россети-ао (+2,85%), Русгидро (+2,27%), ФСК ЕЭС (+1,81%), Интер РАО (+1,49%). Среди этих акций на длинной дистанции наиболее позитивные ожидания сохраняются по Интер РАО.

В среду акции Детского мира подскочили еще на 2,46%. Таким образом всего лишь за 3 дня был закрыт 5%-ый дивидендный гэп. Сейчас акции вновь приближаются к отметке в 100 руб. Сохраняем исключительно положительный взгляд на эти бумаги в среднесрочной перспективе. Детский мир сочетает в себе сразу два важных фактора: высокие темпы роста бизнеса и высокую ожидаемую дивидендную доходность.

Появляются признаки локального разворота нисходящего тренда в бумагах Распадской (+4,24%), которые долгое время были под давлением на фоне слабой ценовой конъюнктуры на рынке угля и невысоких дивидендов.

Сегодня на индекс МосБиржи с открытия окажет умеренное давление фактор дивидендов. На старте сессии ожидается дивидендный гэп в акциях Лукойла, занимающих в индексе 14%. На мой взгляд, просадка в бумагах может быть около 160–170 руб. при размере выплат 192 руб. Учитывая внешний фон и фундаментальные факторы, рассчитываю на достаточно быстрое закрытие этого гэпа.

В плане влияния на индекс МосБиржи закрытие реестра в Лукойле оценивается примерно в 11–12 пунктов (0,35–0,40%). Поддержку российскому рынку может оказать благоприятная ситуация на рынке нефти. Стоимость фьючерсов Brent устойчиво растет последние пять сессий подряд. Вчерашняя статистика по запасам и добыче нефти от Минэнерго США (EIA) оказалась лучше, чем ранее говорилось в отчете API. Это позволило закрепиться котировкам выше $66.

По индексу МосБиржи какие-то конкретные краткосрочные цели сейчас не выделяем. Отметим лишь, что выше 3100 п. в декабре рынок вряд ли успеет подняться, даже несмотря на положительные внешние факторы.

В среду вечером появились сообщения о том, что профильный комитет сената США проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA, предусматривающий санкции в отношении РФ (в том числе против госдолга и банков). На этом фоне на вечерней сессии наблюдалась локальная распродажа во фьючерсах на российские акции и индексы. Однако это падение было достаточно быстра выкуплено. Прошедшее голосование еще не означает, что санкции приняты в полном объеме. Этот процесс может растянуться на неопределенный срок.

Ранее Торговая палата США призвала сенаторов проголосовать против законопроекта в связи с тем, что, по их мнению, американским компаниям будет нанесен серьезный ущерб в случае его принятия.

Согласно прогнозам специалистов из нью-йоркской аналитической компании Skopos Labs, вероятность принятия законопроекта и вступления его в силу составляет лишь 3%. Председатель Комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джеймс Риш полагает, что Трамп наложит вето на данный законопроект.

Палата представителей конгресса США накануне проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Обвинения в адрес президента по статье «превышение полномочий» поддержало 230 законодателей, против выступили 197.

Мировые рынки акций не воспринимают всерьез все сообщения и риски, касающиеся импичмента. В подтверждение этому американские индексы в среду показали абсолютно нейтральную динамику. S&P 500 по-прежнему остается около исторических максимумов.

Теперь решение о том, будет ли Дональд Трамп смещен с должности, примет сенат, в котором большинство у республиканцев. Очевидно, что республиканцы в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент Трампу. Так что по большому счету все происходящее является заранее проводимой политической борьбой перед выборами президента США в ноябре 2020 г. Чем больше в СМИ будет публикаций, в которых рядом окажутся слова «Трамп» и «импичмент», тем больше политических очков, как считают демократы, они заработают.

По американскому рынку акций в ближайшей перспективе не ждем существенных колебаний. Торговый диапазон может быть пониженным в преддверии рождественских праздников на следующей неделе.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,07%, фьючерсы Brent в минусе на 0,05%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть ниже уровня закрытия среды.