По итогам торгов среды американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,04%, закрывшись на отметке 3191,14 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,1%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,05%. Индекс MSCI Emerging Market вырос на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на четыре базисных пункта, до 1,92%, продемонстрировав максимальный уровень за последние пять недель. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до —0,25%.

Инвесторы вяло отреагировали на дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту президенту Дональду Трампу. Стоит отметить, что с момента восхождения Трампа на политический Олимп ему регулярно приходилось отбиваться от всякого рода расследований и нападок и, на мой взгляд, он отобьется и в этот раз, так как процедура импичмента скорее всего не пройдет одобрение в Сенате, который находится под контролем республиканцев. Сейчас рынки больше всего интересуют дальнейшие перспективы торговых отношений между Вашингтоном и Пекином, в которых наметился определенный прогресс. Играют роль и рождественские и новогодние праздники, на которые игроки хотят уйти с прибылью.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,5%, закрывшись на отметке $66,15. Драйвером роста стали опубликованные данные от Минэнерго США, согласно которым запасы «черного золота» в стране на прошедшей неделе снизились на 1,08 миллиона баррелей. Поддержку "быкам" оказывает также позитивная конъюнктура на американском рынке акций, которая скорее всего будет преобладать вплоть до пятницы, когда состоится экспирация фьючерсов и опционов на фондовые индексы и акции.

Индекс МосБиржи в среду вырос на 0,35%, закрывшись на отметке 3023,92 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3005 и 2985 пунктов, сопротивление находится на уровне 3045 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 151000 — 149000 пунктов. Сопротивление — 152000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,66 руб./$, потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,40 и 62,15, сопротивления расположены на уровнях 62,75 и 63.