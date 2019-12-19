Одна из целей Трампа до сих пор не достигнута
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США незначительно проседают в пределах 0,1%.
Корпоративную отчётность сегодня опубликуют консалтинговая компания Accenture (до открытия рынка) и производитель спортивных товаров Nike (после закрытия торгов).
В Соединённых Штатах в 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья. Ранее на неделе число выданных разрешений на строительство достигло 12,5-летнего максимума, а объём фактического строительства новых домов вырос больше, чем прогнозировалось.
Президент США хвалит себя за новые максимумы S&P 500, между тем, уровни фондового рынка, хоть и главная, но не единственная его цель. Дональд Трамп многократно повторял, что американская экономика нуждается в дешёвой национальной валюте, чтобы экспорт был конкурентоспособным. В том числе и поэтому он вступал в спор с главой ФРС, которая придерживалась более осторожного подхода.
Если оглянуться назад, то Трамп постепенно достигает одной цели за другой. Не считая потепления в торговой войне с КНР, к успехам можно отнести, во-первых, понижение ставок Федрезервом, во-вторых, запуск 60-миллиардной программы скупки государственных облигаций, а в-третьих, пока только намечающееся снижение курса доллара.
Опасения торговой войны заставляли инвесторов переводить активы в доллары как более надёжную валюту, но теперь, когда первый этап сделки с Китаем вот-вот будет подписан, а европейская экономика стала подавать признаки жизни, — рынки охватил уход в более рисковые активы, в том числе евро. На этом фоне стоимость доллара США к корзине из шести валют начала терять в цене. DXY изо всех сил цепляется за мощный уровень поддержки около 97 пунктов, но о новых максимумах речь уже не идёт.
Даже допуская вероятный отскок к 98 пунктам, DXY всё больше прижимается к нижней границе коридора, в котором он находится больше года. С другой стороны, в пользу его дальнейшего укрепления играет тот факт, что американская экономика – объективно одна из самых устойчивых, и даже в период всеобщего спада её валюта будет лучшей среди худших. Таким образом, об обвале доллара говорить не приходится. Более вероятный сценарий – ценовой коридор потеряет свой восходящий наклон, а DXY будет понемногу клониться вниз.
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