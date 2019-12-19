MSCI переведет Кувейт в категорию развивающихся рынков в мае 2020 года
Индекс-провайдер MSCI в рамках пересмотра индексов в мае 2020 г. намерен перевести Кувейт в разряд развивающихся рынков. Об этом говорится в сообщении MSCI. Также, несмотря на принятые в Аргентине меры по контролю за движением капитала, MSCI пока не планирует исключать страну из числа развивающихся рынков. Индекс-провайдер вернется к этому вопросу в рамках ежегодного процесса реклассификации рынков в июне – если только какие-либо новые изменения не заставят его сделать это раньше.
Наш комментарий: Как отмечает MSCI, вес Кувейта в индексе развивающихся рынков может составить 0,69%. Это может привести к притоку примерно 3 млрд долл. пассивных инвестиций в акции кувейтских компаний, из которых порядка 2,5 млрд долл. составит переток с других развивающихся рынков, в том числе – около 100 млн долл. из России.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20191219/830710211.html