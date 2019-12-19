Индекс-провайдер MSCI в рамках пересмотра индексов в мае 2020 г. намерен перевести Кувейт в разряд развивающихся рынков. Об этом говорится в сообщении MSCI. Также, несмотря на принятые в Аргентине меры по контролю за движением капитала, MSCI пока не планирует исключать страну из числа развивающихся рынков. Индекс-провайдер вернется к этому вопросу в рамках ежегодного процесса реклассификации рынков в июне – если только какие-либо новые изменения не заставят его сделать это раньше.

Наш комментарий: Как отмечает MSCI, вес Кувейта в индексе развивающихся рынков может составить 0,69%. Это может привести к притоку примерно 3 млрд долл. пассивных инвестиций в акции кувейтских компаний, из которых порядка 2,5 млрд долл. составит переток с других развивающихся рынков, в том числе – около 100 млн долл. из России.