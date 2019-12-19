Российская валюта накануне потеряла часть позиций в паре с долларом США, ослабев на 0.4% по итогам вчерашней торговой сессии. Давление на рубль, в соответствии с нашими ожиданиями, усиливалось на фоне приближения голосования по законопроекту против антироссийским санкциям в комитете Сената США по иностранным делам.

Тем не менее, в утренние часы рубль полностью восстановил потерянные позиции, несмотря на то, что этот законопроект был одобрен комитетом Сената. Такая реакция рынка объясняется тем, что пока вероятность окончательного принятия законопроекта является небольшой, поскольку для этого он должен быть одобрен сначала на голосовании в Сенате при его полном составе, затем Палатой представителей США, а затем его должен подписать Д. Трамп.

Тем не менее, на фоне приближения выборов президента США в ноябре 2020 года тема санкций вполне может вернуться в поле зрения американских конгрессменов, что способно оказывать кратковременное давление на рубль, поскольку сейчас рынок практически не учитывает санкционные риски. Отметим, что поддержку российской валюте в утренние часы оказывает комфортная ситуация на нефтяном рынке. В условиях отсутствия значимых новостей и статистики сегодня ожидаем сохранения рубля вблизи текущих отметок.

Динамика основных финансовых активов на глобальных площадках остается преимущественно нейтральной в условиях отсутствия значимой макроэкономической статистики и значимых новостей.

Вчера Палата представителей США объявила импичмент президенту Д. Трампу, утвердив обе статьи обвинений, связанных со злоупотреблением властью и созданием препятствий расследованию Конгресса. Тем не менее, окончательное решение по импичменту и отстранению Трампа от должности должен принимать Сенат США после запуска судебного процесса. При этом, так как большинство в Сенате составляют республиканцы, поддерживающие Трампа, вероятность того, что голосование в Сенате пройдет в пользу импичмента является небольшой.

Поэтому и финансовые рынки отреагировали на вчерашние новости нейтрально – индекс S&P500 закрылся без значимого изменения вблизи отметки 3191. Пара EURUSD в моменте торгуется на уровне 1.113. Давление на евро и на фунт стерлингов в последние дни оказали комментарии Б. Джонсона о неготовности продлевать переходный период после Brexit.

Тем не менее, вчера негативное влияние на евро ограничила публикация немецких индексов деловых ожиданий и настроений от IFO. Индексы снова оказались лучше консенсус-прогноза аналитиков. Это является еще одним подтверждением того, что слабость европейской экономики постепенно нащупывает нижнюю границу.