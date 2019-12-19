В 2020 году темпы экономического роста в РФ снизятся до 0,7%
Согласно нашим расчетам, в ноябре рост российского ВВП составил 0,5% по сравнению с 1,2% месяцем ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику внесли розничная торговля и сельское хозяйство. Мы полагаем, что улучшение ситуации в торговле обусловлено постепенным усилением потребительского спроса на фоне сохраняющегося роста реальных зарплат.
При этом на темпах роста ВВП в ноябре негативно отразилось резкое торможение в промышленности и углубление спада в транспортном секторе. Мы полагаем, что в ближайшее время по мере сокращения складских запасов в ряде отраслей темпы роста промпроизводства немного увеличатся. Однако в среднесрочной перспективе серьезное негативное влияние на рост российского ВВП будет оказывать продолжающая замедляться глобальная экономика.
При этом мы по-прежнему достаточно консервативно оцениваем вклад приоритетных национальных проектов в экономическую динамику, поскольку рост инвестиционной активности государства в значительной мере будет нивелирован снижением инвестиционной активности частного бизнеса.
В настоящее время мы ожидаем, что по итогам текущего года российский ВВП прибавит 1,1%, а в 2020 г. темпы экономического роста снизятся до 0,7%.
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