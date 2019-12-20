В четверг российский рынок акций снизился после шести сессий роста. Значительная часть падения была обеспечена просадкой тяжеловесных акций Лукойла (-2,74%) из-за дивидендной отсечки. Также некоторое влияние на локальный всплеск волатильности оказал фактор квартальной экспирации декабрьских фьючерсов.

Масштаб снижения рынка пока совсем незначительный и рассматривается в качестве стандартного коррекционного движения. О развороте тренда по индексу МосБиржи речи сейчас не идет. Наоборот, после временной паузы возможно возобновление восходящей тенденции.

Если убрать фактор Лукойла, то вчерашнее падение нашего рынка было бы совсем незначительным и совпало с общей динамикой индекса развивающихся стран MSCI EM. В то же время отмечу, что, несмотря на вчерашнее падение, развивающиеся площадки в последние недели демонстрируют опережающую динамику относительно развитых рынков.

Позитивным драйвером для российского рынка остается ситуация на рынке нефти. В четверг фьючерсы на нефть Brent (+0,55%) продолжили движение наверх. Подъем продолжается уже шесть сессий подряд. Сейчас котировки находятся около $66,5. Наш базовый среднесрочный сценарий предполагает консолидацию в широком коридоре $65–70. Ожиданий резкого падения цен в декабре нет. Все это оказывает положительное влияние на отношение инвесторов к акциям нефтегазового сектора.

На мой взгляд, в акциях Лукойла дивидендный гэп может быть достаточно быстро закрыт. Позитивные среднесрочные ожидания по бумагам этой нефтяной компании сохраняются. Главным образом это связано с тем, что в цену Лукойла еще не в полной мере заложен фактор новой дивидендной политики. Кроме того, по-прежнему положительный взгляд сохраняется по Роснефти и Газпром нефти.

Чуть лучше рынка сегодня могут выглядеть акции Газпрома на фоне новостей о том, что Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 г. О масштабном и продолжительном ралли речи не идет, но подняться в декабре к 255 руб. бумаги вполне могут. Общий же базовый сценарий на ближайшие недели предполагает продолжение консолидации в широком боковом коридоре.

В обыкновенных акциях Сбербанка складывается достаточно интересная техническая картина. Ранее цена поднялась выше важной области 243–244 руб., что является сильным бычьим сигналом. Впоследствии мы видели локальный импульс роста, который закончился возвратом к 244 руб., но уже сверху вниз. Если область 243–244 руб. в ближайшие пару сессий удержится, то далее можно будет рассчитывать на новые локальные максимумы. В частности, следующие промежуточные сопротивления сместятся ближе к 251 руб., а в I квартале 2020 г. может открыться пространство для подъема в сторону 268–272 руб.

Поддержку со стороны цен на алюминий получают акции Русала. Накануне стоимость тонны металла вновь поднялась к $1800. Вкупе с в целом положительным трендом в акциях Норникеля (Русал контролирует 27,8% акций ГМК) бумаги алюминиевой компании получают шансы закрепиться выше 30 руб.

Ралли среди энергетиков в четверг сумел продолжить только наши фаворит — Интер РАО (+2,75%). В Русгидро (-1,88%), ФСК ЕЭС (-1,44%), Россети-ао (-0,48%) краткосрочный импульс роста был завершен. Кроме того, стройным рядом просели дочки Газпром энергохолдинга: Мосэнерго (-2,86%), ОГК-2 (-4,54%), ТГК-1 (-2,66%).

На рынке США тем временем продолжается предрождественское ралли. Индекс S&P 500 «встретил» новости об импичменте Дональду Трампу новым историческим рекордом. Котировки поднялись до 3205 п. Каких-то существенных коррекций в ближайшие дни не ожидается. Наоборот, активность на западных площадках упадет из-за приближающихся выходных. Сегодня в США выйдет последняя оценка ВВП за III квартал.

По российскому индексу МосБиржи ближайшие технические уровни поддержки расположены лишь около 2960–2970 п. Спуск к этим отметкам при прочих равных сегодня не ожидается. Наоборот, сохраняются шансы на рост с открытия. Тем более фьючерсы на российские акции и индексы вечерней сессии показали положительную динамику.

В чуть более отдаленной перспективе ключевой движущей силой российского рынка главным образом могли бы стать уже упомянутые выше обыкновенные акции Сбербанка и Лукойла, на которые в сумме приходится 27,5% в структуре индекса МосБиржи.

По паре USD/RUB не исключаем временного отката в сторону 62, однако ближе к концу декабря курс способен вернуться к отметкам 63–63,5.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра без существенных изменений, фьючерсы Brent в плюсе на 0,09%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия четверга, в пределах 0,3%.