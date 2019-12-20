Акции Сбербанка и "Газпрома" будут в фаворитах до конца года
Вчера российский рынок акций снизился на полпроцента, но о смене восходящего тренда говорить не приходится. Во многом вчерашние потери Индекса Мосбиржи были вызваны дивидендным гэпом в акциях «Лукойла».
Сегодня рост рынка акций возобновится. Американские индексы подросли после нашего закрытия, продолжается ралли в нефти, так что сегодня ждем открытия рынка ростом в пределах 0,3-0,5%.
В числе лидеров роста должны быть акции «Газпрома» — вчера поздно вечером появилась информация, что Россия и Украина достигли принципиального согласия по вопросу транзита газа в 2020 г. Это открывает «Газпрому» дорогу к росту в район 260 руб. Похоже, что рынок в отношении «Газпрома» настраивался на негативный сценарий и частично заложил его в котировки. Теперь ситуация меняется к лучшему.
Считаем, что дивидендный гэп «Лукойла» нужно выкупать. Как правило, компания его очень быстро закрывает, потенциал ее роста отыгран не полностью, да и про высокие цены на нефть не стоит забывать.
С позитивом смотрим и на Сбербанк, который закрепился выше отметки 242 руб и теперь встретится с сопротивлением в районе 250 руб.
Не исключено, что именно акции Сбербанка и «Газпрома», отставшие от роста последних дней, будут в фаворитах до конца года.
Нет принципиальных изменений в российской валюте: пара доллар-рубль по-прежнему остается в узком диапазоне 62,4-62,6. Выход из него может спровоцировать сильное движение на закрытии убыточных позиций спекулянтами. Скорее всего, это движение будет вверх.
Нефть сегодня с утра торгуется в районе 66,7 долларов за баррель. Здесь же проходит верхняя граница восходящего канала от начала октября. Такая картина говорит о том, что длинные позиции по нефти нужно закрывать. Но вот открывать шорты мы рекомендуем (да и то с большой осторожностью) лишь после подтверждения отката котировок от границы канала. Попытки поймать максимум могут закончиться печально.
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