По итогам торгов 19 декабря индекс МосБиржи упал на 0,51%, до 3008,39 п., а индекс РТС на 0,2%, до 1519,49 п.

Главным итогом прошедших торгов стала неудачная попытка «медведей» затащить индекс МосБиржи ниже уровня 3000 пунктов. Поддержка устояла, да и каких-то значимых поводов для столь существенной коррекции на рынке не было. Дивидендная доходность составляет 6,3%, т.е. соответствует ставке ЦБ РФ. Бумаги «АЛРОСА» стали лидерами дня (+3,27%) на фоне отчётности De Beers, которая показала рост продажи алмазов в прошлом месяце. Кроме того, российский производитель алмазов и бриллиантов запустил приложение на китайском рынке для покупки и проверки драгоценных камней. «Роснефть» провела перестановки вице-президентов, а также утвердила план повышения операционной эффективности, доходности акционеров и повышения инвестиционной привлекательности. Однако компания допускает, что выплаты могут быть ниже, если на внешних рынках будет неблагоприятная ситуация. Глава «Россети» (-0,48%) заявил о приверженности повышения дивидендных выплат, но не стал давать какие-либо конкретные ориентиры, а ситуацию неопределённости рынок не любит более всего. В лидерах дня также оказались «Интер РАО» (+2,75%), En+ (+1,78%), привилегированные «Ростелеком» (+1,31%) и «Московская Биржа» (+1,18%). Самыми слабыми стали «ОГК-2» (-4,54%), «Русснефть» (-4,29%), «САФМАР» (-4,14%), «Мосэнерго» (-2,86%) и «ЛУКОЙЛ» (-2,74%), последние оказались аутсайдерами на фоне дивидендной просадки. В течение дня индекс МосБиржи поднимался до исторического максимума 3027,88 п. и опускался до 2998 п. Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 67,07 млрд рублей.

Рубль продолжил укреплять свои позиции на фоне дорожающей нефти. К вечеру баррель Brent поднялся до $66,5. Кроме того, экспортёры продают валюту для декабрьских налоговых выплат. Меж тем, ликвидность на рынке снижается на фоне приближающихся выходных в Европе и США. Соответственно, увеличение предложения валюты может быть более заметным фактором в последней декаде декабря, чем в предыдущие месяцы, что удержит рубль от какой-либо акцентированной коррекции.

Пока демократы палаты представителей пытались убедить сенат и общественность в необходимости импичмента, рынок голосовал за Д. Трампа новыми рекордами. С начала года прирост Dow Jones составляет 21,65%, S&P 500 27,86% и NASDAQ 33,94%. Основное внимание инвесторов было обращено на очередные заявления по поводу торгового соглашения. Министерство торговли Китая подтвердило факт согласования даты подписания соглашения первой фазы. Министр финансов США С. Мнучин сообщил, что текст соглашения проходит техническое согласование. Статистика дня также была успокоительной. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 18 тыс. до 234 тыс., впрочем, рынок ждал 225 тыс. Индекс опережающих экономических индикаторов показал нулевое изменение в ноябре, но в предыдущие месяцы он снижался. Немного подвёл индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Индикатор упал до 0,3 п. с 10,4 п. в ноябре., но компонент новых заказов вырос до 9,4 п. с 8,4 п. Продажи на вторичном рынке жилья в США снизились за ноябрь на 1,7% при ожиданиях снижения на 0,2%. Бумаги Micron Technology подорожали на 2,81%. Менеджмент компании заявляет о том, что текущий квартал станет разворотным в тенденциях спроса на микросхемы. По итогам дня DJIA вырос на 0,49% до 28376,96 п., а S&P 500 на 0,45% до 3205,37 п.

Динамика азиатских индексов была смешанной. Накануне палата представителей США одобрила новый североамериканский торговый договор. Однако новость эта стала негативной для японских производителей автомобилей, поскольку UMCA предполагает увеличение доли компонентов автомобилей произведённых в Северной Америке до 75% с текущих минимальных 62,5%. Инфляция в Японии ускорилась до 0,5% в ноябре с 0,4% в октябре, а по базовому показателю до 0,5% с 0,2%. Однако показатель остаётся всё ещё далёким от целевого уровня в 2%. В остальном, также можно говорить о снижении активность перед рождественскими праздниками. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23836,39 п. (-0,12%), Hang Seng — 27863,42 п. (+0,23%), Shanghai Composite — 3012,02 п. (-0,17%).

Значимых новостей на рынке нефти не было. Котировки Brent оставались вблизи 3-месячного максимума на сокращении рисков торговой войны. Кроме того, стоит помнить о том, что коммерческие запасы нефти в США снизились за прошлую неделю на 1,1 млн бар. На рынке ожидают, что торговое соглашение первой фазы США и Китая позволит улучшить потребление нефти. К 9:00 мск Brent — $66,67 (+0,20%), WTI — $61,16 (-0,03%), Золото — $1483 (-0,09%), Медь — $6209,34 (-0,35%), Никель — $14200 (+0,21%).

Индекс доллара подрастал на 0,05% до 97,43 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,93%, как и накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,112 (+0,01%), GBP-USD — $1,302 (+0,09%), USD-JPY – 109,32 (-0,03%).

Ситуация на внешних рынках спокойная. По сути, инвесторы отыграли все важные события текущего года, и на повестке дня остаётся лишь Рождество и Новый год. Активность в Европе и США будет снижаться, что предполагает относительно вялые торги в России. Рубль способен укрепиться, или, как минимум, сохранить свои достижения. Поддержку рублю продолжит оказывать продажа валюты экспортёрами на фоне снижения активности нерезидентов.