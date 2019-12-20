Соединенные Штаты и Китай объявили о заключении первого торгового соглашения. Китайская сторона заявила, что исключила шесть химических веществ и производных нефти из своего списка тарифицируемого импорта США. Первая фаза соглашения между Китаем и США и последовавшее за этим снижение тарифов подтолкнули цены на нефть на этой неделе к росту, так как и Brent, и West Texas Intermediate (WTI) приблизились к максимальному значению за три месяца в четверг ($66,10 и $61,15 соответственно). Список из шести продуктов включает в себя тип полиэтилена высокой плотности и полиэтилена низкой плотности как нефтехимических продуктов, а также белое масло и пищевой нефтяной воск. Ключевыми производителями данных продуктов в США являются: Dow Chemical Co, Exxon Mobil Corp и Chevron Phillips.

Также рост цен на нефть поддерживается улучшением деловых настроений в Германии после возобновления экономического роста в последнем отчетном периоде. Ожидаем, что экономика Германии наберет более высокие темпы роста в четвертом квартале, составив +0,2% после роста на 0,1% в третьем квартале.

Тем не менее маловероятно сохранение тренда на рост цен в долгосрочной перспективе, так как текущие подтверждённые запасы нефти не находятся в тренде сильного снижения.

Информационное агентство Министерства энергетики США опубликовало новые данные по сокращению запасов на 1,1 миллиона баррелей, вместо ожидавшихся 2 миллионов баррелей.

Одним из дополнительных факторов, снижающих возможность долгосрочного роста в текущих темпах, является неуверенность в том, что сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК, которые должны составить 1,7 миллиона баррелей в сутки, будут выполняться в полной мере, а также значительно поспособствуют снижению объемов мировых поставок в 2020 году. Ожидаемый уровень на первый квартал 2020 года —$65-68 за баррель марки Brent.