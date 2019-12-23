Российский рынок акций завершал предыдущую торговую неделю недалеко от исторических максимумов. Начавшаяся в четверг коррекция так и не получила продолжения. В отсутствии внешних причин для распродажи индекс МосБиржи просто консолидировался чуть выше 3000 п.

Повышенная активность была сосредоточена преимущественно в двух тяжеловесных эмитентах: в акциях "Лукойла" и "Газпрома". На них в прошлую пятницу пришлось почти 50% всего торгового оборота.

Сегодня бумаги "Газпрома" вновь будут в лидерах по оборотам на фоне различных инфоповодов. С одной стороны, Россия и Украина договорились о транзите газа на пять лет. Новый контракт должен быть подписан до конца года. С другой, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 г. финансовый год, предполагающий «меры, направленным на сдерживание России», в том числе санкции в отношении газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры могут затронуть компании, задействованные в реализации этих проектов. В частности, трубоукладчик «Северного потока-2» Allseas приостановил строительство газопровода. И хотя министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопроводы будут введены в эксплуатацию, новости об ограничениях не добавляют оптимизма участникам рынка.

Среди аутсайдеров в последние сессии оказались акции дочек Газпром энергохолдинга. В пятницу котировки "Мосэнерго" упали на 2,46%, а ОГК-2 рухнули на 6,56%. Негативная реакция инвесторов обусловлена несколькими факторами. Во-первых, компании сообщили о крупных займах в пользу "Газпрома". Во-вторых, появилась информация об их вкладах в уставный капитал ООО «ГЭХ Индустриальные активы». Кроме того, ряд инвестдомов понизили рекомендации по эмитентам. На таком фоне в ближайшей перспективе повышенного спроса в бумагах ОГК-2 и "Мосэнерго" может не быть. При этом у ТГК-2 ситуация чуть лучше, так как новостей о вкладе этой компании в уставный капитал ООО "ГЭХ Индустриальные активы" не появлялось.

На предстоящей неделе на американских и многих европейских площадках будет укороченная торговая неделя. В среду биржи будут закрыты, а во вторник ожидается короткая торговая сессия. То же самое касается и ключевых сырьевых площадок, включая нефтяные фьючерсы. И хотя в четверги пятницу западные площадки будут работать, активность участников рынка наверняка будет пониженной. В связи с этим при прочих равных можно рассчитывать на достаточно стабильный внешний фон. Соответственно амплитуда колебаний на российском рынке акций также ожидается невысокой.

По индексу Мосбиржи в базовом сценарии не ждем каких-то существенных движений до конца декабря. При этом не исключаем локальное обновление предыдущих максимумов без значительных ускорений. Конкретно сегодня есть шансы на положительный старт сессии с попыткой подойти к рекордным отметкам.

На абсолютных исторических максимумах продолжают находиться ключевые западные индексы. В частности, в пятницу новые высоты покорились американскому S&P 500, который подскочил до 3225 п. Ближайший ориентир наверху сместился в сторону 2240 п.

Оптимизм на фондовых площадках развитых стран поддерживается ростом и на развивающихся. В такой ситуации глобальный индекс акций MSCI All Country World Index сейчас также находится на рекордных отметках. Индикатор отражает динамику 49 наиболее крупных фондовых площадок мира.

Курс USD/RUB под закрытие предыдущей торговой недели все-таки успел сходить в район 62, обновив тем самым минимум за полтора года. В такой ситуации пятничный рост привилегированных акций Сургутнефтегаза (+1,7%) выглядит не совсем естественным, ведь при таком курсе валютная переоценка сильно ударит по чистой прибыли и дивидендам. По обыкновенным акциям Сургутнефтегаза еще более сдержанный взгляд. Фундаментальных причин для столь высокой оценки бумаг по-прежнему не наблюдаем.

В нефтяном секторе по-прежнему наиболее интересными, на наш взгляд, выглядят акции Лукойла, Газпром нефти, Роснефти. При этом отмечу, что привилегированные бумаги Татнефти, которые выступают стабильной дивидендной фишкой, сократили дисконт по отношению к обыкновенным акциям до исторического минимума. Соотношение АО/АП упало до 1,05. В такой ситуации АО выглядят привлекательней из-за фактора более высокой ликвидности.

Тем временем подъем на рынке нефти временно приостановился. В пятницу фьючерсы Brent прервали шестидневную серию роста, упав на 0,6%. Котировки оказались под давлением из-за статистики Baker Hughes по активным буровым установкам в США. Их количество за неделю увеличилось сразу на 18 ед. до уровня 685 ед. Рост был в значительной степени обусловлен наращиванием буровой активности на самом крупном месторождении Permian.

Тем не менее фьючерсы Brent сегодня находятся около $66, что даже при текущем курсе USD/RUB относительно комфортно для российских нефтяников. Более того, после спуска курса доллара до 62 далее в краткосрочной перспективе более ожидаемым выглядит движение в сторону 63–63,5.

На предстоящей неделе среди корпоративных событий можно выделить заседание совета директоров Газпрома по вопросу новой дивидендной политики. Кроме того, последний день с дивидендами в среду будут торговаться акции Норильского никеля, а в четверг бумаги Татнефти. Последующие отсечки теперь будут уже только в следующем году.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,08%, фьючерсы Brent в минусе на 0,24%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу Мосбиржи пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.