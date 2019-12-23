Американские биржевые площадки в пятницу закрылись ростом, обновив исторические максимумы. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 3221,22 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,28%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,42%. Индекс MSCI Emerging Market прибавил 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась менее чем на один базисный пункт, до 1,92%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта, до —0,25%.

Рынок позитивно отреагировал на данные по потребительским расходам, которые в ноябре продемонстрировали рост на 0,4%, укрепив веру инвесторов в силе американской экономики. Кроме того, мажорные настроения по-прежнему поддерживаются обещаниями Белого дома о скором заключении торгового соглашения с Поднебесной. Так, в минувшую субботу выступая во Флориде президент США Дональд Трамп подтвердил, что торговая сделка с Пекином будет подписана в ближайшее время. В связи с празднованием католического рождества рабочая неделя на западных площадках будет короткой и инвесторы уйдут на каникулы в приподнятом настроении.

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 0,65%, закрывшись на отметке $66,14. На прошлой неделе рост стоимости "черного золота" был поддержан данными от Минэнерго США и позитивными настроениями на глобальных рынках акций. Сегодня игроки будут отыгрывать данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым за неделю, завершившуюся 20 декабря, число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 18 единиц, что является максимальным недельным ростом.

В пятницу индекс Мосбиржи вырос на 0,25%, закрывшись на отметке 3015,93 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3000 и 2980 пунктов, сопротивление находится на уровне 3040 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 152000 — 150500 пунктов, сопротивление — 154000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,25 руб./$, прибавив 0,24% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62 и 61,70, сопротивления расположены на уровнях 62,35 и 62,50. В настоящий момент помимо благоприятной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых рынках российскую валюту поддерживают налоговый период и возобновившийся приток денег нерезидентов на отечественные фондовые и долговые площадки. В связи с этим пара доллар/рубль достаточно комфортно себя чувствует в коридоре 62-63 руб./$; при сохранении текущей тенденции на мировых рынках до конца текущего года рубль может протестировать отметку 61,70 руб./$, а в первом квартале 2020 года – вплотную приблизиться к уровню 61 руб./$ руб./$.