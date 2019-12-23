Цены нефти закончили неделю небольшим снижением, но это не помешало им зафиксировать довольно приличный недельный рост. Тому способствовали известия о снижении (вместо обещанного довольно сильного роста от API) запасов нефти в США. Наступающая неделя тоже интересна своими текущими данными по запасам и добыче, которые будут постепенно прорисовывать финальные расклады перед стартующими с начала года сокращениями добычи от ОПЕК+. Однако на сегодня есть ожидания и поважнее.

Главным событием прошедшей недели для нашего рынка стал прорыв в переговорах по транзиту газа через территорию Украины после 2019 года и подписание протокола встречи представителей ЕС, Украины и РФ. По оценкам Александра Новака: «детальный протокол находится в высокой степени готовности, в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности". Так что есть шанс уже до конца года получить полноценный договор по транзиту газа. А значит, газовые переговоры с Украиной будут главной темой не только прошедшей, но также и наступающей недели. А пока цены на природный газ в Европе в пятницу, 20 декабря уже отсалютовали пятипроцентным снижением.

Подписанный протокол выложен на сайте правительства Украины (и для простоты будем считать, что там нет мошенничества с текстом). Протокол содержит явные уступки обеих сторон. Так, текст протокола встречи начинается с обязательств Газпрома выполнить решение Стокгольмского арбитража по выплате около $2,9 млрд. и отзыву апелляции. Киев, в свою очередь, откажется от остальных претензий к "Газпрому" и в том числе отзовет иски НАК «Нафтогаз Украины» на $12,2 млрд. и на 1,33 млрд. м3 газа. Москва обязалась сохранить украинский транзит в ближайшие пять лет. Огорчением стало то, что в пакетное соглашение не вошли 3 млрд. российского кредита Януковичу, а значит остается призрачной перспектива получения этих средств в будущем. Но, несмотря на трудные для сторон уступки, достигнутые договоренности являются несомненным успехом, всех трех договаривающихся сторон и их можно только поприветствовать. Выделим бросающиеся в глаза стороннему наблюдателю некоторые ключевые моменты возникшего позитива для договаривающихся сторон в случае заключения транзитного контракта на оговоренных условиях:

Россия

• При подписании контракта отключения поставок не будет, а значит, будет сохранена репутация надежного поставщика газа на важнейший для нас европейский рынок. Особенно важным сохранение поставок будет для некоторых стран Южной Европы, включая Сербию, которая при отсутствии планировавшихся поставок газа из Турции через Болгарию и при возможной блокировке поставок через Украину могла бы в эту зиму просто остаться без газа.

• Сделан существенный шаг по размытию украинского транзитёра газа на разные направления.

• Сохранение транзита через Украину создает резервы мощности на случай серьёзных технологических сбоев как северных, так и южных потоков. Снижает риски возможного шантажа со стороны Турции или Германии.

• Очень комфортная по объемам, а значит необременительная обязательная прокачка, особенно начиная с 2021 года.

• Прозрачные тарифы на прокачку газа (по правилам ЕС), тем самым Газпром в большей мере застрахован от выставления Украиной малообоснованных претензий.

• Уходят в прошлое Харьковские договоренности по дополнительным скидкам на газ (за пользование базой в Севастополе)

• Снятие основного напряжения позволит рассчитывать в будущем на постепенное снижения конфликтности и на других направлениях российско-европейских и российско-украинских отношений.

Украина

• Снижение возможностей фарс-мажорных сбоев поставок российского газа и связанных с этим перспектив зимнего замерзания или аварий на газопроводах в условиях технически очень сложного реверса.

• Получение крупной суммы наличных средств, как «синица в руках» очень важно для задыхающейся в долгах страны. Кроме того, сохранится свобода действия в логике: сейчас получим деньги, «а вешать будем потом».

• Важная уступка позволит Украине в будущем без потери лица заключить договор о прямых покупках газа у России.

• Пятилетняя перспектива транзита газа через территорию Украины, загрузка, а значит, продолжение жизни газопровода. Возможности увеличения объемов транзита путем предложений более привлекательных условий, чем по другим маршрутам.

ЕС

• Сохранение критически важных поставок газа для некоторых стран Южной Европы.

• Снижение конфликтности и возрастание надежности поставок газа из России.

• Налаживание поставок газа приводит к снижению зависимости от прихотей США, улучшает переговорные позиции ЕС в спорах с США.

США

• Остается меньше возможностей влиять на Украину, а также вмешиваться в отношения Европы и России.

• В возникших договоренностях наиболее проигравшей стороной является США, однако балансы прибылей и убытков США нужно будет считать скорей «по весне», с учетом перспектив завершения СП-2.

В том числе очень важной будет способность (или неспособность) США реально затормозить поставки газа по СП-2. Но это уже отдельная тема, которая, будет оставаться гвоздем изменяющихся энергетических раскладов в начале следующего года.

А пока на предстоящей уже праздничной неделе еще можно ждать некоторых интересных моментов на рынках, но главной интригой останется заключение обещанного транзитного контракта с Украиной. Собственно это событие и станет для нашего рынка наиболее значимой, финальной вехой уходящего года.