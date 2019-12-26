На рынках наступили "дни тишины"
На фоне рождественских каникул на Западе российские фондовые площадки продемонстрировали минимальную активность, что было вполне объяснимо. В среду работали еще японские и китайские биржи, но вряд ли они могли чем-то помочь, там царила такая же тоска: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,15%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,03% (остальные рынки Азии вовсе не торговались). В итоге и в России инвесторы не проявили никакой активности – фондовые площадки провели день в боковом движении при минимальном уровне волатильности.
Плавное «сползание» индексов в течение дня было легко компенсировано коррекцией под вечер и позитивным постмаркетом. В итоге за счет укрепления рубля индекс РТС сумел вчера показать рост на 0,24%, закончив торги на уровне 1544 пунктов, а индекс МосБиржи прибавил 0,01%, зафиксировавшись на отметке 3031 пунктов. Если говорить о конкретных бумагах, рост продемонстрировали акции «М.Видео» (+4,11%), ТМК (+2,50%), ОГК-2 (+1,35%), «НорНикеля» (+1,33%) и «Магнита» (+1,32%). Лидерами снижения стали «Сургутнефтегаз» (-1,91%), «Распадская» (-1,28%), ГДР ENPL (-1,26%), ВТБ (-0,80%) и ЛСР (-0,73%).
Стоимость углеводородов продолжает упорно ползти наверх, воспринимая информационный вакуум за благо. Тем более, что из-за праздников никакой статистики, касающейся изменения запасов нефти, не публиковалось. По состоянию на 7:44 утра мск. фьючерсы на сорт BRENT торгуются по 67,45 долл./барр.,, а фьючерсы на лёгкую техасскую WTI показывают стоимость 67,45 долл./барр.
Российский рубль уже вяло реагирует на поддержку со стороны поднимающейся стоимости энергоносителей, при этом продолжающийся налоговый период не дает ему уйти в коррекцию. В итоге последние несколько часов мы наблюдаем боковое движение по отношению к ведущим мировым валютам, сопровождающееся приличной волатильностью. По состоянию на 7:48 мск. на рынке ФОРЕКС за один доллар платят 61,87 рубля, за один евро — 68,59 рубля. Сегодня вряд ли стоит ожидать активных торгов, фьючерсы на основные биржевые индексы пока демонстрируют сугубо символический рост, и, вероятнее всего, не найдется поводов нарушить эту тишину.
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