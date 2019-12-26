Вчера в отсутствие торгов на западных площадках российский рынок акций показал преимущественно нейтральную динамику. Часто бывает, что в такие выходные дни на Западе на нашем рынке происходят сильные движения, но вчера этого не случилось. Это говорит о том, что особых внутренних драйверов роста у нас нет.

Лучше рынка выглядели некоторые акции «второго эшелона». Среди высоколиквидных бумаг спросом пользовался «Норильский Никель», покупавшийся под дивиденды. Сегодня бумага откроется с гэпом вниз. Традиционно «Норникель» очень быстро закрывает дивидендный гэп, но пока нет уверенности, что это произойдет и в данном случае.

Быть может, внимание стоит сконцентрировать на нефтегазовом секторе, который из-за растущего рубля слабо отыгрывает рост цен на нефть. Сегодня с утра котировки «черного золота» прибавляют около 0,3%, уйдя в район 67,5 долларов за баррель, однако отечественные инвесторы увели фьючерсы на нефть к этим ценам еще вчера.

Стоимость нефти подошла к верхней границе восходящего канала от начала октября. Для его пробоя нужны новые драйверы, например, сильное снижение запасов в США. Но и в этом случае шансы на полноценный пробой и уход котировок в район 70 долларов за баррель невелики. Поэтому покупать нефть при данных ценах очень рискованно.

Внешний фон с утра складывается позитивным: кроме роста нефти около 0,1% прибавляют американские фьючерсы. Поэтому ждем открытия рынка по основным бумагам в «зеленой зоне». Однако Индекс Мосбиржи начнет день снижением из-за дивидендного гэпа по «Норникелю».

Сейчас рынок значительно снял техническую перекупленность и готов вновь двинуться вверх. В целом же вероятность увидеть рублевый индикатор рынка в районе 3100 пунктов в первых числах нового года велика.

Пара доллар-рубль вчера уходила в район 61,5, откуда наметился разворот. Вчера был пик налогового периода, что и способствовало укреплению рубля на низколиквидном рынке.

Сегодня с утра доллар слабо снижается к основным мировым валютам. До конца года мы ждем умеренного ослабления российской валюты, но не более 63,5 руб за доллар.