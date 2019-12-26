По итогам торгов 25 декабря индекс МосБиржи вырос на 0,01% до 3030,84 п., а РТС на 0,24% до 1544,12 п. Можно сказать, что в отсутствии нерезидентов отечественные инвесторы занимались перетасовкой акций в своих портфелях. Похоже, что нефть может продолжить рост в направлении $68 на старте торгов в четверг, так как для этого есть повод в виде существенного снижения запасов в США, как об этом сообщает API. Однако российские нефтяники отреагировали слабо, разве только бумаги «Роснефти» подросли на 0,58%. «Газпром» (-0,64%) продолжает отыгрывать проблемы со строительством «Северного потока 2». Глава ЦБ Э. Набиуллина сообщила, что переговоры с правительством по продаже пакета акций Сбербанка (-0,25%), который принадлежит ЦБ РФ, идут, но решения пока нет. По её мнению, если правительство планирует получать дивиденды Сбербанка на регулярной основе, то будет логичным выкупить пакет кредитной организации. Она также отметила, что переход банков к работе в рамках экосистемы увеличивает риски из-за роста нефинансовой составляющей. К слову говоря, это в большей степени касается самого Сбербанка, который постепенно превращается в многозадачный IT-холдинг. Министр экономического развития М. Орешкин представил план приватизации активов в государственной собственности до 2022 года. В частности, кроме сотен других предприятий и активов, предполагается сокращение доли государства в семи крупнейших обществах: «Совкомфлот», банк «ВТБ», Махачкалинский и Новороссийский морской торговый порт, «Росспиртпром», «Алмазювелирэкспорт», «Кизлярский коньячный завод». Бумаги «ВТБ» отреагировали без энтузиазма, снизившись на 0,8%. В лидерах дня оказались акции «М.Видео» (+4,11%), «ТМК» (+2,5%), «ОГК-2» (+1,35%) и ГМК «Норникель» (+1,32%). Впрочем, уже завтра акции ГМК будут торговаться без дивидендной составляющей. Среди аутсайдеров завершили день «Сургутнефтегаз» (-1,9%), «Распадская» (-1,28%), En+ (-1,26%) и «ЛСР» (-0,73%). Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 18,412 млрд рублей.

В отсутствии нерезидентов валютный рынок оказался довольно волатильным. Судя по всему, некоторые экспортёры рассчитывали на конвертацию своих средств по более выгодному курсу, поэтому откладывали покупку рублей до последнего момента. Как итог, рубль в течение дня достигал отметки 61,507. На это также указывает то, что к вечеру российская валюта растеряла значительную часть своих достижений. Впрочем, говорить о том, что рубль чрезмерно крепок, нельзя. Мы лишь возвращаемся к значениям, которые были на рынке до оглашения деталей возможных американских санкций прошлым летом. С фундаментальных позиций рубль вовсе кажется слишком слабым. Разница ставок говорит в пользу «россиянина», как и состояние государственных финансов. К 23 декабря инфляция с начала года составила 3,1% по сравнению с 4,3% годом ранее. Соответственно, реальная доходность (ставка ЦБ минус инфляция) остаётся положительной. К тому же и нефть уже торгуется выше $67 за баррель Brent, что близко к текущим годовым максимумам. Тем не менее, в последние дни перед новым годом рубль всё же может растерять часть своих впечатляющих достижений на фоне повышения туристического спроса на валюту. К вечеру среды доллар слабел на 0,19% до 61,85, а евро укреплялся на 0,09% до 68,682.

Азиатские площадки, которые продолжали работать в Рождество, встретили новый день ростом. Каких-либо значимых новостей не было. Впрочем, накануне пресс секретарь МИД КНР Жень Шуань подтвердил, что Китай работает в тесном контакте с США над планированием церемонии подписания торгового соглашения первой фазы. К 8:45 мск NIKKEI 225 — 23898,83 п. (+0,49%), Shanghai Composite — 2988,20 п. (+0,21%).

Нефть возобновила рост. Прежде всего, это реакция на данные отраслевого института API, который сообщил, что на неделе, завершившейся 20 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,9 млн бар. Запасы бензина увеличились на 566 тыс. бар., а дистиллятов выросли на 1,68 млн бар. Согласно опросу Reuters, на рынке ждали сокращение запасов нефти на 1,83 млн бар., а также рост запасов бензина на 2,0 млн бар. и дистиллятов на 867 тыс. бар. Импорт сырой нефти сократился на 331 тыс. бар. в день до 6,4 млн бар. ежедневных поставок. Запасы на терминале в Кушинге снизились на 2,2 млн бар. С 1 января OPEC+ начнёт приводить добычу нефти в соответствие с договорённостями по сокращению производства до 1,7 млн бар. в сутки. Китай увеличил квоты на импорт нефти для частных компаний. Власти разрешили импортировать до 103,83 млн тонн нефти, что на 8,0% больше, чем в прошлом году. К 9:05 мск Brent — $66,32 (+0,24%), WTI — $61,3 (+0,31%), Золото — $1509,1 (+0,29%), Медь — $6249,02 (+0,25%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 97,64 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США находилась на уровне 1,91%. К 9:05 мск пара EUR-USD — $1,109 (+0,0%), GBP-USD — $1,299 (+0,27%), USD-JPY – 109,55 (+0,18%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг:

— в 16:30 мск первичные обращения за пособием по безработице в США.

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Рынки продолжают верить в то, что торговое соглашение первой фазы между США и КНР позволит мировой экономике стабилизироваться в будущем году, или даже ускорить свой рост. На российском горизонте также есть интересные новости. Накануне вечером президент РФ В. Путин заявил, что у РФ есть судно, которое позволит завершить трубопровод «Северный поток 2» самостоятельно. Глава «Газпром Банка» А. Акимов сообщил, что в консорциум инвесторов, которые в этом году купили около 6,6% акций «Газпрома» также входили пенсионные фонды. Данное заявление проливает свет на масштабные сделки по продаже акций «Газпрома» ниже рыночной цены по схеме «всё, или ничего». Новый день российский рынок может начать с повышения. Бумаги «Татнефти» будут торговаться последний день с дивидендами 24,36 рублей на акцию. ГМК «Норникель» покажет просадку на фоне дивидендной отсечки.