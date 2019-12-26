На утро среды на корсчетах банков в ЦБ находилось порядка 2,5 трлн руб.

По нашим оценкам, в результате расчетов по инструментам Банка России и Федерального казначейства в систему поступило около 230 млрд руб., в то время как уплата НДПИ и НДС абсорбировала почти 1 трлн руб. Чтобы компенсировать отток, банки на 160 млрд руб. (до 382 млрд руб.) увеличили привлечение средств через репо постоянного действия с ЦБ и заняли 300 млрд руб. на аукционе однодневного репо с Казначейством. В результате по итогам вчерашнего дня остатки на корсчетах сократились на 326 млрд руб., до 2,17 трлн руб.

Следует отметить, что на сегодняшний день накопленный объем свободных резервов в банковской системе примерно на 60 млрд руб. ниже минимально требуемого для выполнения нормативов усреднения. При этом 30 декабря российским компаниям еще предстоит уплата налога на прибыль

Ставки денежного рынка вчера почти не изменились. Индекс RUSFAR снизился на 1 бп, до 6,18%. Значения ставки однодневного валютного свопа в долларах и евро не рассчитывались в связи с выходным днем на западных рынках. В ставках NDF, процентных и кросс-валютных свопов движения практически отсутствовали.

В связи с отсутствием иностранных игроков торговая активность на рынке вчера по-прежнему была существенно ниже, чем в среднем за последний месяц. Объем сделок с ОФЗ на Мосбирже составил всего 12 млрд руб. Большинство бумаг, за исключением дальнего конца кривой, где доходности снизились на 1–2 бп, закрылись без изменений.

Лучше рынка выглядели ОФЗ-26212 (YTM 6,26%) и ОФЗ-26224 (YTM 6,30%): —4 бп в доходности. Локальные долговые рынки других развивающихся стран закрылись примерно на тех же уровнях, что и накануне.