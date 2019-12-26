Рубль остается вблизи максимально крепких отметок в рамках текущего года (вблизи 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро). На текущей рождественской неделе на рынке фактически отсутствуют события, способные повлиять на валютный курс. Торги проходят при пониженных объемах (менее 1,5 млрд. долл. по паре USDRUB на MICEX накануне). Последняя значимая для рынка статистика (индекс деловой активности PMI в Китае) в этом году поступит лишь 31 декабря.

В целом, до конца года рубль имеет неплохие шансы сохраниться вблизи текущих отметок. Ключевым фактором для курса остается тема торговых переговоров, по которой в последнее время поступали исключительно позитивные новости, поддерживавшие оптимизм на рынках. В таких условиях малейшего охлаждения взаимной риторики между Китаем и США достаточно для ухудшения настроений на рынках.

На глобальных площадках сохраняется нейтральная динамика основных финансовых активов в условиях отсутствия значимых новостей и макроэкономических данных. После вчерашнего перерыва в торгах фьючерсы на американские индексы S&P500 и NASDAQ в утренние часы слабо растут на 0.15%. Китайский индекс Shanghai Composite также демонстрирует положительную динамику, прибавляя 0.8% на старте сегодняшнего торгового дня.

Настроения на рынках по-прежнему поддерживают недавние заявления Д. Трампа о том, что США и Китай утвердили первую фазу торгового соглашения и сейчас ожидают подготовки необходимой документации для ее подписания. Кроме того, информационные агентства цитируют представителей КНР, которые заявили о сохранении тесного контакта с США для подписания торговой сделки. Сегодня в вечерние часы будет опубликована статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Эти данные являются второстепенными и обычно не обращают на себя внимания, однако в условиях текущего нейтрального новостного фона они могут оказать влияние на торги, которое, тем не менее, вряд ли будет существенным.

Отметим также, что сегодня большинство европейских площадок по-прежнему будут закрыты, поэтому торги, скорее всего, останутся в узком диапазоне.

На глобальных площадках сохраняется нейтральная динамика основных финансовых активов в условиях отсутствия значимых новостей и макроэкономических данных. После вчерашнего перерыва в торгах фьючерсы на американские индексы S&P500 и NASDAQ в утренние часы слабо растут на 0.15%. Китайский индекс Shanghai Composite также демонстрирует положительную динамику, прибавляя 0.8% на старте сегодняшнего торгового дня.

Настроения на рынках по-прежнему поддерживают недавние заявления Д. Трампа о том, что США и Китай утвердили первую фазу торгового соглашения и сейчас ожидают подготовки необходимой документации для ее подписания. Кроме того, информационные агентства цитируют представителей КНР, которые заявили о сохранении тесного контакта с США для подписания торговой сделки. Сегодня в вечерние часы будет опубликована статистика по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Эти данные являются второстепенными и обычно не обращают на себя внимания, однако в условиях текущего нейтрального новостного фона они могут оказать влияние на торги, которое, тем не менее, вряд ли будет существенным.

Отметим также, что сегодня большинство европейских площадок по-прежнему будут закрыты, поэтому торги, скорее всего, останутся в узком диапазоне.