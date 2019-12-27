Фондовые индексы США закрылись 27 декабря снова в плюсе на фоне роста акций Amazon после рекордных продаж в праздничный сезон. При этом объемы торгов оставались невысокими из-за праздничной недели и выходного дня на многих глобальных площадках. Индекс Nasdaq преодолел отметку в 9000 пунктов. S&P 500 прибавил 0,51% и установил новый рекорд в 3239,9 пунктов. Наибольший рост показал сектор циклических потребительских товаров, куда входит Amazon. Сектор здравоохранения закрылся в минусе.

Мировые фондовые площадки продолжают торговаться преимущественно в зеленой зоне при низких праздничных объемах. Сообщения Amazon о рекордных продажах в праздничный сезон подкрепляются данными Mastercard о росте трат с 1 ноября по 24 декабря на 3,4%. Сильные данные о потреблении способствуют позитивному настрою инвесторов. В то же время внимание трейдеров переходит на начало 2020 года, когда ожидается официальное подписание первой фазы торговой сделки.

Спрос на безопасные активы предпринял попытку роста вчера, несмотря на новые максимумы фондовых индексов. Сегодня же облигации немного теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,90%. Золото снижается, но остается выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $68 за баррель. Таким образом, умеренный аппетит к риску на рынке сегодня сохраняется. Ожидаем, что S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3250 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P 500 показывает, что "быки" не унывают. Однако низкие праздничные объемы не позволяют назвать рост последних дней здоровым. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI по-прежнему находится на значениях, говорящих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Так что, шансы на коррекцию или консолидацию растут.



