В конце предыдущей торговой недели российские индексы продолжили движение наверх в рамках устойчивого растущего тренда. Таким образом, наш рынок акций завершает год на исторических максимумах. В истории индекса МосБиржи (ранее ММВБ) закрытие календарного года совпадало с рекордными отметками лишь в 2005 и 2006 гг.

В 2019 г. индекс МосБиржи вырос на 28,7%. Если считать его полную доходность с дивидендами, то общий прирост к текущему моменту составляет 38,6%. Подъем индекса РТС за счет позитивной динамики рубля еще внушительней: 45% и 56,1% соответственно. И все это при рублевой инфляции на конец года около 3,2%.

На прошлой неделе, несмотря на пониженную предновогоднюю активность, главными драйверами роста российского рынка выступили топовые голубые фишки. Акции Лукойла (+1,07%) после непродолжительной эксдивидендной паузы вновь начали движение наверх. В среднесрочной перспективе положительный взгляд по бумагам нефтяной компании сохраняются, учитывая позитивные ожидания по форвардной дивидендной доходности. В качестве ближайшего более-менее сильного уровня сопротивления можно обозначить район около 6300 руб. (промежуточное препятствие — на уровне незакрытого гэпа 6225–6250 руб.).

В обыкновенных акциях Сбербанка (+1,54%) в пятницу была пройдена ключевая область 250–252 руб. На мой взгляд, если в ближайшей перспективе удастся закрепиться выше этих отметок, то следующие ориентиры сместятся к 261 руб.

Росту российских индексов способствую и тяжеловесные акции Газпрома (+1,18%). Однако в этих бумагах пока нет уверенности в устойчивости восходящей тенденции. В качестве базового расклада рассматривается сценарий широкой боковой консолидации. Верхняя граница этого коридора может проходить в районе 260–265 руб.

Что касается индекса МосБиржи, то на недельном, дневном и 4–часовом графиках наблюдаются признаки перекупленности. Это не означает неизбежность скорого разворота, но в то же время ограничивает потенциал роста без локальных коррекций. В частности, ближайшими целями выступают отметки 3070 п. и 3100 п. Торговая активность сегодня будет вновь пониженной.

Восходящую тенденцию на российском рынке по-прежнему нельзя назвать исключительно нашей внутренней историей. Помимо ралли на развитых площадках, рынки акций развивающихся стран показывают схожую динамику. Соотношение индексов РТС и MSCI EM выглядит относительно стабильно. На протяжении двух месяцев оно колеблется в диапазоне 1,36–1,40. То есть наш долларовый РТС не отстает и не опережает другие фондовые площадки, а просто двигается в формате общего тренда.

В паре USD/RUB отскок наверх оказался кратковременным. Импульс роста предыдущего четверга не получил продолжения. В пятницу курс USD/RUB завершал сессию около 62. Ближайшая область поддержки ранее уже была протестирована — это уровни 61,5–61,6.

Позитивной динамике рубля способствовали два фактора. Во-первых, это общее снижение индекса доллара в мире. Американская валюта в конце предыдущей недели слабела как к евро, фунту и йене, так и к ключевым развивающимся валютам. Во-вторых, рубль поддерживает позитивная ценовая конъюнктура на рынке нефти.

Фьючерсы Brent в пятницу продолжили движение наверх и впервые за три месяца поднялись выше $68. Текущая волна роста проходит достаточно плавно, без рывков и импульсов, что говорит об устойчивости тренда. В пятницу вышли данные о снижении запасов нефти в США (EIA), а также цифры от Baker Hughes о падении количества активных буровых установок (-8 ед. до 677 ед.). В качестве следующего технической цели по Brent можно выделить уровень $69,5. О более существенном подъеме пока рассуждать рано.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,17%, фьючерсы Brent в плюсе на 0,18%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.