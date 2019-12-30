Мировые рынки упорно игнорируют те события и факторы, которые в иной ситуации не то чтобы выглядели откровенно негативными, но хотя бы должны были вызвать разумный скепсис и осторожность. Последние недели и дни уходящего года инвесторы стараются замечать только позитивные моменты, создавая для самих себя благоприятный для покупок фон. Это, конечно, не значит, что существенная коррекция уже не за горами – фондовые пузыри способны раздуваться до больших размеров — особенно, когда сопровождаются массовыми заливом центробанками ликвидности на рынки. Но все же я рекомендовал бы прежде чем давить на кнопку «buy», еще раз взвесить все доводы «за» и «против».

Прошедшая неделя, на которой праздновалось католическое Рождество, охарактеризовалась крайне пассивными торгами, но в целом была весьма успешной – фондовые индексы продолжили расти, пусть даже и на малых объёмах. В Старом Свете все еще надеются, что Brexit состоится в итоге в каком-либо приемлемом для всех варианте, а за океаном уверенность в будущем поддерживается за счет обещаний в самом скором времени выйти на подписание первого пакета договоренностей по таможенным пошлинам между США и Китаем. И хотя «не пошлинами едиными» живут фондовые рынки, именно этот фактор ставится сейчас во главу угла. В итоге неделю индекс DJIA завершил на уровне 28645,26 п., индекс широкого рынка S&P500 поднялся до 3240,02 п., а NASD COMP зафиксировался на отметке 9006,50 п.

Россия, в отсутствие негативных новостей, выглядела последние дни уж по крайней мере не хуже рынков западных и заметно опережала по привлекательности иные развивающиеся рынки: индекс РТС сумел в пятницу показать рост на 0,95%, закончив торги на уровне 1549,4 п., а индекс МосБиржи прибавил 0,62%, закрывшись на отметке 3050,47 п. Сильней иных бумаг выросли бумаги «Банка Санкт-Петербург» (+4,09%), «РуссНефти» (+2,28%), «Россетей» (+1,91%), ГДР «Пятерочки» (+1,74%) и ММК (+1,71%). Лидерами снижения стали «Татнефть» (-2,41% в обычке и —1,85% в префах), ОВК (-2,29%), «М.Видео» (-1,43%), ОГК-2 (-1,11%) и «Магнит» (-0,61%).

Стоимость энергоносителей в отсутствие значимых новостей продолжает расти. Тем более, что статистка, опубликованная в пятницу, вполне тому способствовала – по данным Минэнерго США, за неделю запасы сырой нефти снизились примерно на 4,4 млн барр., тогда эксперты ожидали сокращения всего на 0,65 млн барр. При этом количество активных буровых установок, по данным Baker Hughes, сократилось с 685 до 677. Неудивительно, что цены на углеводороды продолжают уверенности расти; на 5:50 утра мск., фьючерсы на сорт BRENT торгуются по 68,27 долл./барр.,, а фьючерсы на лёгкую техасскую WTI показывают стоимость 61,76 долл./барр.

Рубль, получивший на прошлой неделе поддержку не только со стороны дорожающей нефти, но и за счет налогового периода, продолжает удерживать позиции, хотя уже и не укрепляется теми темпами, которыми рос ранее. По состоянию на 6:54 мск. на рынке ФОРЕКС за один доллар платят 62,08 рубля, за один евро — 69,53 рубля.

Чем ближе наступление праздников, тем менее активными становятся торги. Тем более, что поток новостной информации и макроэкономической статистики постепенно оскудевает. Сегодня в течение дня Россия отчитается по индексу производственной активности PMI, Германия представит данные по розничным продажам, Британия опубликует статистику по ипотечным займам, в США выйдут цифры по Индексу деловой активности в Чикаго и Индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости. Пройдут внеочередные общие собрания акционеров МТС и «СФК ЕЭС», состоятся заседания советов директоров «ТрансКонтейнера» и МОЭСК, для участия в ВОСА закроет реестр акционеров «ФосАгро», а для получения дивидендов – «Татнефть».