В пятницу российский рынок акций прибавил 0,6%, обновил исторический максимум и закрылся вблизи него. Сегодня с утра внешний фон говорит в пользу продолжения покупок: более процента прибавляет китайский рынок, в плюсе американские фьючерсы, треть процента прибавляет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка ростом в пределах 0,2%.

Не исключено, что под занавес торгов мы можем увидеть сильный задерг котировок на низколиквидном рынке из-за того, что крупные инвесторы под занавес года попытаются улучшить свои результаты для получения большего дохода с клиентов.

Пока не видно факторов, способных переломить восходящий тренд западных площадок в начале года. Следовательно, и вероятность открытия наших торгов в начале года гэпом вверх велика. Поэтому лонги, или хотя бы их часть, переносить на следующий год вполне оправданно.

В пятницу Сбербанк закрылся выше 250 руб, и теперь следующей целью роста выступает отметка чуть выше 260 руб. Хорошие перспективы видим и у «Газпрома», акции которого должно поддержать прежде всего заключение соглашения с Украиной на транзит газа. Сейчас идет согласование текста договора.

По-прежнему интересен «Лукойл», который будет тащить вверх как дорогая нефть, так программа обратного выкупа.

Нефть вновь подрастает на общем оптимизме, прежде всего в ожидании подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Последнюю неделю котировки «черного золота» торгуются вблизи верхней границы восходящего канала от начала октября. Однако серьезных попыток скорректироваться не видно. Поэтому продолжение плавного движения нефти в район 70 долларов за баррель очень вероятно.

В ходе азиатской сессии наблюдается очередной ослабление доллара. Так, пара евро-доллар прибавляет четверть процента и ушла выше 1,12. Таким образом, создаются хорошие внешние предпосылки для очередного витка укрепления рубля. Однако не исключено, что сегодня часть инвесторов будет хеджировать позиции перед выходными, переведя часть активов в твердую валюту.

В этом году все традиционные факторы обесценивания рубля в конце года не сыграли. Вряд ли на позитивном для рубля внешнем фоне мы увидим серьезное обесценивание рубля и сегодня. Поэтому ждем закрытия торгов по паре доллар-рубль вблизи отметки 62.