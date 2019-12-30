Российский рынок акций и рубль подрастут на позитивном внешнем фоне. Спрос на риск со стороны иностранных инвесторов поддержит рублевые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня с утра внешний фон говорит в пользу продолжения покупок: более процента прибавляет китайский рынок, в плюсе американские фьючерсы, треть процента прибавляет нефть, отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

В связи с этим аналитик ждет открытия российского рынка ростом в пределах 0,2%.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что в течение дня индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3030-3060 пунктов.

"В этом году все традиционные факторы обесценивания рубля в конце года не сыграли. Вряд ли на позитивном для рубля внешнем фоне мы увидим серьезное обесценивание рубля и сегодня. Поэтому ждем закрытия торгов по паре доллар-рубль вблизи отметки 62", — добавляет Антонов.

Рубль выглядит уверенно на фоне высоких цен на нефть и спроса на рисковые активы благодаря заключению торговой сделки между США и Китаем, считает Константин Кочергин из банка "Восточный". В понедельник, последний предпраздничный торговый день на Мосбирже, он ожидает сохранения доллара в диапазоне 61,85-62,35 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США в пятницу к закрытию торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, связанную, скорее, с коррекцией рынка, чем с обеспокоенностью перспективами мировой экономики.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,09-0,21%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускается на 0,21%, японский Nikkei 225 снизился на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, при этом гонконгский индекс Hang Seng Index растет на 0,13%.

Стоимость нефти поднимается на 0,27% — до 67,05 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,19% — до 1,1194 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл торги пятницы ростом недалеко от установленного днем исторического максимума по индексу Мосбиржи и на максимумах с марта 2013 года по индексу РТС, следует из динамики торгов Московской биржи.

Продолжающийся внутренний спрос, а также активность из-за рубежа в ходе торгов помогли индексу Мосбиржи установить новый исторический максимум – на уровне 3054,03 пункта. Но к закрытию торгов он показал рост на 0,62%, до 3050,47 пункта, а индекс РТС — на 0,95%, до 1549,4 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы снизился на 18 копеек – до 62,03 рубля, евро вырос на 26 копеек, до 69,31 рубля, следует из данных Московской биржи.