По состоянию на утро пятницы остатки средств банков на корсчетах в ЦБ увеличились до 2,86 трлн руб. (против 2,17 трлн руб. накануне). Тем не менее единого направления в однодневных ставках не было. Индекс RUSFAR вырос на 5 бп, до 6,25%, тогда как средневзвешенное значение однодневного валютного свопа снизилось на 16 бп, до 6,06%. Правда, закрытие произошло заметно выше, на отметке 6,83% (+85 бп за день). Федеральное казначейство вдвое – до 200 млрд руб. – уменьшило предложение на аукционе однодневного репо (спрос при этом составил 380 млрд руб.), в результате чего остатки на корсчетах сократились до 2,72 трлн руб.

Сегодня российские компании перечисляют в бюджет налог на прибыль. Кроме того, сегодня Банк России проведет последний в этом году депозитный аукцион (с расчетами сегодня). Учитывая по-прежнему низкий уровень и неравномерное распределение ликвидности в системе, а также довольно низкий уровень свободных банковских резервов, мы полагаем, что регулятор сохранит относительно небольшой лимит (меньше 1 трлн руб.). На прошлой неделе, напомним, лимит был установлен на уровне 0,6 трлн руб.

Ставки процентных свопов и ставки FRA в пятницу закрылись без изменений. 2- и 3-месячные ставки NDF (OIS) снизились на 13 бп и 8 бп соответственно. 3-месячная ставка NDF (Libor) закрылась на отметке 6,32% (-1 бп). Ставки кросс-валютных свопов торговались разнонаправленно и закрылись в пределах ±3 бп.