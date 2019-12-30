В пятницу основная активность на рынке ОФЗ была сосредоточена в ОФЗ-ИН (оборот торгов на МосБирже 22,4 млрд руб.) и коротких ОФЗ-ПД (8,2 млрд руб.). На остальные ОФЗ пришлось 17 млрд руб. оборота на МосБирже. Волатильность оставалась невысокой – большинство выпусков на кривой закрылись снижением доходностей на 1–3 бп. В числе лидеров оказались ОФЗ-26205 (YTM 5,35%, —15 бп в доходности), ОФЗ-25083 (YTM 5,67%, —8 бп), ОФЗ-26220 (YTM 5,73%, —7 бп), ОФЗ-26223 (YTM 5,93%, —4 бп) и ОФЗ-26222 (YTM 6,03%, —4 бп). Реальная доходность ОФЗ-ИН снизилась на 1-2 бп. 10-летние облигации развивающихся стран опустились в доходности на 2-5 бп.

В свете предстоящих новогодних выходных в России, которые продлятся до 8 января, на этой неделе торговая активность на рынке ОФЗ будет низкой. Главным событием этой недели станет публикация плана заимствований Минфина на 1к20. Стоит напомнить, что, на наш взгляд, объем заимствований Минфина в начале следующего года может возрасти. Кроме того, может вырасти и готовность Минфина предоставлять инвесторам премии к уровню вторичного рынка, как это произошло в 1к19, когда была выполнена значительная часть годового плана заимствований. План на 2020 г. составляет 1,7 трлн руб. (нетто). По нашим оценкам, для его выполнения Минфину необходимо еженедельно продавать бумаг примерно на 50 млрд руб. (против 28 млрд руб. во 2п19).



