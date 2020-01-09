Ключевые мировые фондовые площадки завершали предыдущую торговую сессию умеренным ростом. Российский рынок акций также показал положительную динамику, переписав исторические максимумы. Индекс МосБиржи на увеличившихся до 53 млрд руб. дневных оборотах впервые превысил отметку 3100 п.

Напряженную ситуацию вокруг Ирана сгладило вчерашнее выступление Дональда Трампа. В своей речи он заявил, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали. Президент США преподнес это как победу США и не сказал о неизбежности ответного военного удара. Он лишь пообещал немедленно ввести дополнительные экономические санкции против иранского режима. Тот факт, что у страны есть такие замечательные вооружения, не значит, что США должны их использовать, отметил президент.

Глобальные рынки восприняли риторику Трампа в качестве сигнала о желании деэскалации конфликта. Цены на золото, которые утром в среду взлетали до рекордных с 2013 г. $1610, к текущему моменту откатились в район $1560. Золото сейчас является маркерным индикатором, который во многом показывает оценку геополитических рисков со стороны инвесторов. Так что вчерашнее падение котировок можно воспринимать в качестве снижения неопределенности.

Схожая реакция наблюдалась и на рынке нефти. Если на старте дня на информации об атаке американских баз в Ираке фьючерсы Brent поднимались выше $70, то к концу торговой сессии цена рухнула к $65. Общие потери по итогам дня составили 4,1%. Таким образом, сейчас цена находится на уровнях, которые были до начала обострения конфликта из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Существенного углубления этой волны снижения, скорее всего, не произойдет. Риски внезапного обострения ситуации на Ближнем Востоке сохраняются, что предполагает наличие геополитической премии в нефтяных ценах. Наш базовый среднесрочный взгляд по-прежнему предполагает актуальность коридора $65–70 по фьючерсам Brent.

Рост нефтяных котировок в последние дни позволили российскому рынку подняться к новым рекордным уровням. В среду главными тяжеловесными драйверами индекса МосБиржи выступили обыкновенные акции Сбербанка (+2,07%) и Лукойла (+1,79%). Общий положительный взгляд по этим бумагам сохраняется, хотя локально допускаем временное торможение последней волны роста.

По индексу МосБиржи в качестве ближайшего промежуточного уровня сопротивления теперь выделяется район около 3130–3135 п. Еще более сильное с технической точки зрения препятствие расположено на 3180 п. Бескоррекционное движение выше этих отметок вызывает сомнения, ведь уже сейчас на дневном графике индекса наблюдается очень сильная перекупленность по техническим индикаторам.

В то же время отметим фактор рубля, который сегодня окажет сдерживающее влияние на акции экспортеров. Курс USD/RUB по итогам вчерашней сессии опустился к новым минимумам с мая 2018 г. до уровня 61,1. В рамках текущей импульса снижения допускаем спуск в область 60,5–61,5.

Также обращаем внимание, что наш РТС с начала 2020 г. заметно опережает в динамике общий индекс развивающихся стран MSCI EM, хотя ранее они три месяца двигались примерно в одном направлении без каких-либо сильных отклонений.

Крепкий рубль способен вызвать торможение всего российского рынка акций в целом. Тем не менее, мы все равно можем видеть ряд историй, которые продолжают уверенно расти. В частности, вот уже два торговых дня наблюдается мощнейшее ралли в обыкновенных акциях Мечела. За пару сессий бумаги подскочили на 58%. При этом каких-то корпоративных новостей, способных выступить оправданием столь сильному росту, не появлялось.

Около 8% в среду прибавили акции Интер РАО, поднявшиеся к максимальным значениям за 10 лет (5,6 руб.). Этот рост, на наш взгляд, выглядит фундаментально оправданным, учитывая относительную дешевизну бумаг компании по ключевым мультипликаторам. В среднесрочной перспективе не исключаем продолжение восходящего тренда, но в моменте акции выглядят уже перегретыми.

В самой ближайшей перспективе возможно достижение уровня 20000 руб. по бумагам Норникеля. Поддержку котировкам оказывает продолжающееся ралли цен на палладий и локальная волна роста в никеле. Фактор сильного рубля хоть и мешает, однако масштаб его укрепления менее значительный, чем рост цен на ключевые для ГМК металлы.

Сегодня на открытии торгов от дивидендов «очистятся» акции Магнита и МТС. В Магните пока складывается достаточно нейтральная картина. После гэпа возможна боковая консолидация около 3300 руб. По МТС в свою очередь дивидендный гэп может быть постепенно закрыт. На мой взгляд, это может произойти на горизонте полутора месяцев. Главным драйвером роста в бумагах остается фаза снижения рублевых ставок.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в среду незначительно выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,10%, фьючерсы Brent в плюсе на 0,67%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия среды, в пределах 0,3%.