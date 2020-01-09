Американские биржевые площадки в среду закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 3253,05 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,56%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,67%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, до 1,87%.

Поводом для мажорных настроений стало снижение геополитической напряженности между США и Ираном на фоне более сдержанной, чем ожидалось, риторики Дональда Трампа в отношении Ирана после ракетных атак Тегерана на иракские военные базы. Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на статистические данные от ADP, согласно которым число рабочих мест в частном секторе США за прошедший месяц выросло на 202 тысячи, тогда как эксперты ожидали роста показателя на 150 тысяч. Сегодня игроки будут следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы Ричарда Клариды, Джона Уильямса, Джеймса Булларда и Чарльза Эванса, которые в очередной раз прольют свет на состояние американской экономики и дальнейшие планы регулятора в отношении денежно-кредитной политики.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 3,94%, закрывшись на отметке $65,84. Вероятность того, что ирано-американский конфликт перейдет в дипломатическую плоскость, заставила игроков на повышение в спешном порядке закрывать длинные позиции, что достаточно быстро нивелировало спекулятивный скачок цены барреля Brent. Сейчас рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между странами, в связи с чем цена фьючерсного контракта Brent в ближайшие торговые сессии может консолидироваться в диапазоне $65-66,50.

В среду индекс МосБиржи вырос на 1,01%, закрывшись на отметке 3110,06 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3080 и 3060 пунктов, сопротивление находится на уровне 3125 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 158600-156000 пунктов, сопротивление — 160300 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,24 руб./$, прибавив 0,93% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 60,95, сопротивления расположены на уровнях 62,25 и 62,65.