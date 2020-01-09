По итогам торгов 8 января индекс МосБиржи вырос на 1,01%, до 3110,06 п., а РТС на 1,32%, до 1589,08 п.

Внешняя ситуация почти не волнует отечественные индексы. Впрочем, обострение обстановки в Персидском заливе ещё раз доказало, что Россия является энергетическим гарантом как для Европы, так и для Азии. К слову говоря, это касается не только нефти, но и поставок СПГ. Катар также может пострадать от регионального конфликта. Возможно, что инвесторы осознают подобную перспективу и связывают надежды с бумагами «НОВАТЭК», которые подорожали на 4,28%.

В бумагах «Мечел» очередной спекулятивный взлёт. Обыкновенные выросли на 30,80%, а привилегированные на 18,17%. Впрочем, также можно говорить о надеждах, связанных с тем, что ВТБ активно скупал долги компании и вряд ли заинтересован в её банкротстве. Соответственно, ждём новостей об очередной реструктуризации долговой нагрузки, а также о возможных дивидендах по итогам 2019 года.

К моменту закрытия торгов в России стало понятно, что Иран и США всё же не собираются немедленно воевать друг с другом. Тегеран осуществил ракетные атаки на американские базы, но США не сообщают о каких-либо жертвах. Соответственно, соблюдено формальное положение, при котором США могут воздержаться от ответного удара.

Нефть ответила падением ниже $66 за баррель Brent. Тем не менее, в акциях «ЛУКОЙЛ» рост на 1,79%. Собственно говоря, ситуация в бумаге отражает общий контекст рынка. До нового года доходность его составляла около 6,2% за двенадцать месяцев. Ожидаемая доходность на год вперёд превышает 7%. Меж тем, ожидания по ставке ЦБ РФ допускают её снижение до 5,75% в ближайшие месяцы. Соответственно, рынок будет корректировать значения своих индикаторов в соответствии со ставкой регулятора и своей дивидендной доходностью. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 53,007 млрд рублей.

Отечественная валюта укрепляла свои позиции. К вечеру ситуация даже улучшилась, хотя нефть и была в строгом минусе. Тем не менее, перспективы рубля остаются весьма сильными. Дорогое золото лишь добавляет ему устойчивости, так как доля металла в составе международных резервов превышает 20%. Есть также перспектива дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Долг РФ остаётся отрицательным, а бюджет профицитным. В случае масштабного конфликта в Персидском заливе рубль выиграет за счёт дорогой нефти и сильного золота. Если же конфликта не будет, то он хорошо позиционирован в глобальной финансовой системе за счёт своей реальной положительной доходности.

Американский рынок решил обновить рекорды на фоне того, что Д. Трамп отказался от дальнейшего силового давления на Иран и просто ввёл новые санкции. В структуре индекса Dow Jones лишь акции Boeing смотрелись откровенными аутсайдерами, так как потеряли 1,75% на фоне авиакатастрофы B737-800 около Тегерана. Впрочем, на более широком рынке акции аптечной сети Walgreens Boots Alliance упали на 5,84% из-за слабой отчётности как по прибыли, так и по выручке. Статистика ADP Services показала, что число новых рабочих мест в частном секторе американской экономики составило 202 тыс. в январе при ожиданиях 157 тыс. Соответственно, в экономике США пока нет слишком неприятных вопросов. По итогам торгов DJIA вырос на 0,56% до 28745,09 п., а S&P 500 поднялся на 0,49% до 3253,05 п.

Успокоение также пришло на азиатские площадки. Впрочем, провал котировок нефти на 5% не способствовал интересу к бумагам нефтяников. Австралия сообщила, что за ноябрь экспорт вырос на 2%, а импорт упал на 3%. Инфляция в Китае осталась на уровне 4,5% в декабре при ожиданиях роста до 4,7%. Падение цен производителей КНР уменьшилось до —0,5% в декабре по сравнению с —1,4% в ноябре. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23742,47 п. (+2,32%), Hang Seng — 28439,15 п. (+1,25%), Shanghai Composite — 3089,65 п. (+0,74%).

Нефть накануне совершила кульбит, подорожав почти до $71, а затем упав ниже $66 за баррель Brent. Всему виной довольно мягкий ответ Д. Трампа на ракетные обстрелы Ираном американских баз. Данные Минэнерго США показали, что на неделе до 3 января американские коммерческие запасы нефти выросли на 1,2 млн бар. до 431,1 млн бар., запасы бензина увеличились на 9,1 млн бар., а дистиллятов повысились на 5,3 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал, что на рынке ждали сокращение запасов нефти на 3,7 млн бар., а также рост запасов бензина на 4,5 млн бар. и дистиллятов на 5,0 млн бар. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,6 млн бар. общих поставок, или +0,6% за год; 9,0 млн бар. бензина в сутки, или —0,4% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или —3,4% за год. Импорт сырой нефти на отчётной неделе вырос на 379 тыс. бар. в день до 6,7 млн бар. суточных поставок. Добыча в США остаётся на уровне 12,9 млн бар. уже третью неделю подряд. После распродаж накануне котировки нефти возобновили рост. В любом случае, геополитическая премия увеличилась, так как регион не отличается спокойствием, и события могут повториться. Безнаказанность США в продвижении своих интересов способна спровоцировать Вашингтон на ещё более наглые атаки против неугодных лидеров как Ирана, так и любой другой страны. К 9:00 мск Brent — $65,83 (+0,60%), WTI — $60,01 (+0,67%), Золото — $1557,1 (-0,20%), Медь — $6201,62 (+0,04%), Никель — $14195 (+1,03%).

Индекс доллара снижался на 0,03% до 97,27 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 1,86%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,112 (+0,12%), GBP-USD — $1,312 (+0,18%), USD-JPY – 109,26 (+0,2%).

Внешний фон успокоился. США и Иран не стали чрезмерно усердствовать в эскалации кризиса. Нефть оказалась под давлением, но всё же осталась выше $65 за баррель. Повышение аппетитов к риску будет способствовать тому, что инвесторы продолжат приводить в соответствие ожидаемую доходность российского рынка с ожидаемой ставкой ЦБ РФ. Из корпоративных историй стоит выделить бумаги «ФСК ЕЭС» и «МРСК Центр», которые будут торговаться последний день с дивидендной составляющей.