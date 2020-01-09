Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале первой торговой сессии после новогодних каникул 2020 года. Игроки рынка будут оценивать перспективы развития американо-иранского конфликта и его влияния на мировые рынки и прежде всего – нефтяной.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон несколько успокоился: США и Иран не стали чрезмерно усердствовать в эскалации кризиса, рассуждает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Нефть оказалась под давлением, но все же осталась выше 65 долларов за баррель. Повышение аппетитов к риску будет способствовать тому, что инвесторы сохранят интерес к российским активам", — добавил он.

При этом сейчас рынку потребуется какое-то время на то, чтобы оценить дальнейшие перспективы развития конфликта между США и Ираном, рассуждает Сергей Дроздов из ГК "Финам".

"На этом фоне рынок стабилизируется. Поддержки по индексу Мосбиржи расположены на отметках 3080 и 3060 пунктов, сопротивление росту находится на уровне 3125 пунктов. Поддержка по доллару находится на отметке 60,95 рубля, сопротивления росту — на уровнях 62,25 и 62,65 рубля", — оценил он.

В четверг валютные торги ожидаются в диапазоне 61,25-61,75 рубля за доллар, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на предыдущих торгах повысились на 0,5-0,7% после заявлений иранских властей и президента США Дональда Трампа о том, что страны надеются разрядить обстановку на Ближнем Востоке. Рынки первоначально нервно восприняли силовой ответ Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани в ходе американского ракетного удара.

Однако министр иностранных дел Ирана заявил, что его страна не стремится к разжиганию войны, а приняла "симметричные меры для своей защиты". Президент США Дональд Трамп сказал, что в ходе иранской атаки не была унесена ни одна американская или иракская жизнь. Он добавил, что США "готовы вступить на путь мира с теми, кто этого хочет".

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,2%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на 0,7-2,4%, японский Nikkei 225 — на 2,4%, шанхайский Shanghai SE Composite Index — на 0,7%.

Стоимость нефти повышается на 0,4%, до 65,70 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растет до 1,1114 доллара против 1,1105 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос на фоне комфортных ценовых уровней нефти марки Brent, державшихся выше 68 долларов за баррель большую часть торгов. В ходе торгов рублевый индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись на 1,08% — до 3112,01 пункта. Долларовый индекс РТС обновил максимумы с февраля 2013 года, в ходе торгов он рос на 1,39% — до 1590,21 пункта. К закрытию торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,01% — до 3110,06 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1589,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов 8 января снизился на 57 копеек и составил 61,25 рубля, евро — на 1,11 рубля до 68,05 рубля, следует из данных Московской биржи.