В конце прошлого года ФСК ЕЭС (FEES RX – без рекомендации) провела день инвестора, в рамках которого в том числе раскрыла прогнозы финансовых показателей за 2019 г. и ожидаемый уровень дивидендов. Ниже мы приводим основные детали.

Объем дивидендов за 2019 г. (с учетом промежуточных) будет не меньше, чем за 2018 г. За прошлый год компания выплатила 20,45 млрд руб. Это означает, что с учетом планирующихся дивидендов за 9 мес. 2019 г. в размере 11,23 млрд руб. (отсечка 13 января) летом будет выплачено еще минимум 9,22 млрд руб. За год дивидендная доходность составит около 8%, текущая доходность январской выплаты – 4,4%.

Чистая прибыль, согласно прогнозам компании, в 2019 г. снизится на 6,4% (здесь и далее – год к году) до 86,8 млрд руб. Падение ожидается, несмотря на учтенный еще в 1 кв. доход в 10,4 млрд руб. от сделки с ДВЭУК. Скорректированная EBITDA при этом увеличится на 3,9% до 138,8 млрд руб. Компания держит под контролем операционные расходы на фоне роста тарифов на передачу электроэнергии на 5,5%.

Выручка по итогам 2019 г. сократится на 3,3% (с 254,0 млрд руб. до 245,6 млрд руб.). Падение показателя полностью обусловлено сокращением доходов от технологического присоединения к сетям, которые волатильны в течение года и за 9 мес. 2019 г. составили лишь 1,2 млрд руб. против 8,2 млрд руб. за 9 мес. 2018 г. и 21,5 млрд руб. за 2018 г.

Инвестиционная программа на 2020–2024 гг. составит 558,8 млрд руб. (ранее была представлена цифра в 609,5 млрд руб.). Из них 85,8 млрд руб. придется на проекты электроснабжения БАМа и Транссиба, 91,8 млрд руб. – технологическое присоединение, 261,5 млрд руб. – реконструкцию. В частности, в 2020 г. будет профинансировано 125,5 млрд руб., из которых 20,1 млрд руб. планируется привлечь на облигационном рынке. В 2021 объем инвестиционной программы составит 118,2 млрд руб., в 2022 г. – 115,9 млрд руб., в 2023 г. – 91,3 млрд руб., в 2024 г.- 104,0 млрд руб.

Нейтральный взгляд на акции. За прошлый год котировки акций ФСК ЕЭС выросли на 35%, тем не менее завершив период на 4,5% ниже достигнутых в середине года локальных максимумов. В условиях минимального роста операционных показателей динамика выручки будет определяться темпами индексации тарифов, тогда как планируемый рост инвестиционных расходов будет оказывать давление на чистую прибыль. На данный момент мы придерживаемся нейтрального взгляда на котировки акций ФСК ЕЭС.