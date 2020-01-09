Сегодня индекс МосБиржи пребывает вблизи «нулевой динамики». Ближайшее техническое сопротивление находится на уровне 3125 пунктов. Цены на нефть снизились после сигналов от Трампа, что конфликт между США и Ираном может «заморозиться». При этом нефтяные цены остаются на комфортных для инвесторов значениях. Чтобы изменить «бычий настрой», ценам нефти марки Brent надо закрепиться ниже уровня 60,5 долларов.

Настроения на мировых рынках во многом зависит от динамики американских фондовых индексов. Дональду Трампу для того чтобы выиграть выборы нужно постоянно изыскивать стимулы для роста котировок акций. Без этих стимулов котировки войдут в режим коррекции. Объективный факт: коэффициент P/E (Цена/Прибыль) для индекса S&P-500 составляет 18,5 при среднем значении за последние десять лет на уровне 14,9. В начале этого года одним из основных стимулов роста является идея, что в случае эскалации военного противостояния между США и Ираном ФРС окажет рынку необходимую поддержку как это было во время эскалации торгового конфликта с Китаем. Другой идеей для роста американского рынка является покупка акций производителей вооружений, к примеру, Northrop Grumman.

Котировки нефтяных компаний США во время роста напряженности на Ближнем Востоке растут, но слишком высокие цены на нефть Трампу не выгодны, так как чреваты ростом стоимости бензина на бензоколонках, а избиратели этого не любят. Поэтому ситуация у Трампа не очень простая – он может не удержать американский рынок от коррекции, если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется. Для меня сигналом на то, что индекс S&P-500 вошел в режим коррекции станет его закрепление ниже уровня 3205. До этого пока далеко.

Акции Ростелекома ао сегодня торгуются с небольшим повышением. С учетом того что на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям стабильно направляется 75% прибыли, это скорее облигация для тех, кто хочет летом получить дивиденды и их реинвестировать. На существенный рост курсовой стоимости я не рассчитываю. Наши управляющие продолжают на откатах покупать акции RUSAL plc. Считают их фундаментально недооцененными и ждут роста в район 35.