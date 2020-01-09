Год начинается оптимистично. Может быть даже слишком оптимистично. Так это или нет, мы узнаем позже. А пока на данный момент все просто замечательно. Мировые индексы один за другим переписывают свои исторические «хаи» — и в Америке (и в первую очередь именно в Америке!), и в Европе (Stoxx 600, DAX30). Азиатским индексам хоть до абсолютных максимумов и далеко, но и они все поголовно также уверенно растут все последние дни. Короче, инвесторов всего мира охватил какой-то супер оптимизм. И это в полной мере касается и сегодняшнего дня. Пока по итогам первой его половины на горизонте ни одного красного пятна. Все рынки сплошь зеленые. Хочется крикнуть «Ура!», но при этом все же требуется соблюдать осторожность. Опасностей слишком много. И это нам очень хорошо продемонстрировали события последних дней.

Какие идеи возникли за новогодние праздники? Да, в общем-то, чего-то нового не появилось. Глобальные идеи все те же. Если на рынке, нет даже не на рынке, а в мире все будет более-менее спокойно, то впереди «планеты всей» по-прежнему будут акции технологического сектора, ведомые компаниями, работающими в полупроводниковом (чипы, видеокарты, процессоры и т.п.) сегменте. Конечно же, также нельзя упускать из виду акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения, которые остаются глобально недооцененными и на которые мы все последние месяцы видим спрос со стороны крупных институциональных инвесторов. Тут вполне может сложиться классическая ситуация — как только «smart money» наедятся этими акциями, то они тут же пойдут вверх. Аналогичную ситуация мы наблюдаем сейчас в акциях General Electric (GE) и Macy’s (M).

Однако, за первые новогодние дни появились не только кандидаты на покупку, но также и на продажу. К этой категории прежде всего стоит отнести акции явно перекупленной компании Tesla (TSLA), которые только c начала этого года прибавили уже более 20%. И это на фоне явно не очень хорошего 2019 года для автомобилестроителей в целом! Так что коррекция в этих интереснейших акциях должна начаться что называется уже с минуты на минуту.

В целом же сегодняшний день должен пройти в умеренно позитивном ключе, и рост, начавшийся вчера после речи Трампа, когда всем стало понятно, что на рожон с Ираном США лезть не будет, продолжится. Как обычно, это будет рост, измеряемый несколькими десятыми процентами. Но при этом и этого будет достаточно, чтобы обновить максимумы. И будем надеяться, что за торговые часы ничего «не прилетит» — и в прямом, и в переносном смысле — ни ракет, ни каких-нибудь «закошмаренных» выступлений мировых политиков. Все же стоит помнить, времена нынче очень неспокойные. И это только начало 2020 года! А что же будет дальше?