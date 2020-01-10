Нефть: переход конфликта США и Ирана из горячей фазы в холодную убрал премию за риск
По итогам торгов четверга американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,67%, закрывшись на отметке 3274,70 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,74%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,81%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на два базисных пункта, до 1,85%.
Снижение геополитической напряженности и оптимизм в отношении торговой сделки между Вашингтоном и Пекином продолжают служить драйверами роста американских бенчмарков. Уже на следующей неделе для подписания первой части торгового соглашения в США прибудет вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ, сделка по словам президента США Дональда Трампа будет подписана 15 января в Белом доме. Кроме того, подъем биржевых индикаторов поддерживается действиям ФРБ Нью-Йорка, который до середины января предоставляет банкам дополнительную ликвидность через покупку активов и выдачу долларовых кредитов под залог ценных бумаг.
Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,61%, закрывшись на отметке $65,43. В четверг рынок по инерции продолжил отыгрывать тему ирано-американского конфликта, переход которого из «горячей» фазы в «холодную» убрал премию за риск; в ближайшие дни игроки переключат свое внимание на новости отрасли и глобальную макроэкономическую повестку.
В четверг индекс МосБиржи вырос на 0,25%, закрывшись на отметке 3118,08 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3080 и 3060 пунктов, сопротивление находится на уровне 3125 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 159700 и 157000 пунктов, сопротивление — 161200 пунктов.
Российская валюта завершила торги на отметке 61,29 руб./$, потеряв 0,07% по отношению к американскому доллару. Поддержку рублю продолжают оказывать позитивная конъюнктура на внешних финансовых рынках и продолжающийся на фоне ожидания снижения ставки Банком России приток денег иностранных фондов на отечественные долговые площадки. На данном этапе поддержка в паре доллар/рубль находится на уровне 61, при закреплении под которым дальнейшими целями укрепления отечественной валюты будут отметки 60,55 и 60.
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