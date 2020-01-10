Российский рынок акций продолжает поступательное движение наверх. Локальные попытки сформировать коррекцию накануне закончились очередным выкупом просадки и обновлением исторических максимумов по индексу МосБиржи.

Долларовый РТС также двигался исключительно наверх и впервые с 2013 г. поднялся выше 1600 п. При этом отметим, что уровень перекупленности по техническим индикаторам на дневных и недельных графиках РТС находится на максимальных значениях за три года. Локальная перегретость будет мешать продолжению роста столь же высокими темпами, что мы видели в предыдущие недели.

Поддержку российскому рынку в четверг также оказала общая позитивная динамика на мировых фондовых площадках. Новые абсолютные максимумы были показаны по американскому S&P 500, который поднялся к 3275 п. Уверенный рост также наблюдался в целом по индексу развивающихся стран MSCI Emerging markets. Кроме того, общемировой MSCI All Countries World Index, отражающий динамку фондовых площадок 49 крупнейших стран, достиг очередного рекорда за всю историю.

Бычий настрой на рынках ранее был обеспечен мирной риторикой Дональда Трампа, который не обозначил четкого плана по ответным военным действиям в отношении Ирана. Участники рынка восприняли это как сигнал к деэскалации геополитического конфликта, что в свою очередь ударило по котировкам золота и нефти.

Все, кто более-менее активно следит за динамикой российского рынка акций, наверняка заметили, что в последние дни наблюдаются резкие движения в акциях разных эшелонов. Они происходят внезапно и без новостных триггеров. Вдруг появляется крупный покупатель, который выдергивает акцию на несколько процентов наверх. Вчера среди крупных компаний подобные движения происходили в бумагах Распадской (+11,3%), ВСМПО-АВИСМА (+8,26%), Ростелекома-ао (+6,28%). Также в течение сессии наблюдались резкие скачки в акциях ликвидных энергетиков: Интер РАО (+0,87%), Русгидро (+3,19%), Россети (+3,27%)

Причем это не обязательно волны роста. После мощных восходящих импульсов в тех же самых бумагах наблюдаются и достаточно существенные распродажи. Например, вчера это коснулось Мечела-ао (-8,3%) и Лензолото-ао (-6,5%), которые ранее в первые сессии года успели подскочить на 59% и 30% соответственно. То же самое касается и обыкновенных акций Нижнекамскнефтехима, которые на старте года взлетели на 34%, и к текущему моменту откатились от максимумов на 8%.

Отличительной особенностью этих движений является преимущественно отсутствие корпоративных новостей, которые могли бы оправдать столь мощные движения. Подобная ситуация в предыдущие годы уже наблюдалась, но в основном она касалась совсем уж низколиквидных инструментов из дальних эшелонов. А сейчас же мы видим импульсы в крупных эмитентах. При этом причины в большинстве случаев могут быть просто спекулятивными, что намекает на низкую устойчивость этих восходящих движений.

Все происходящее привело к тому, что ранее сильно отставший индекс МосБиржи компаний малой и средней капитализации начал постепенно догонять в динамике индекс голубых фишек. Первый вчера вырос на 1,09%, а второй лишь на 0,19%.

В целом по индексу МосБиржи в качестве ближайшего промежуточного уровня сопротивления выделяется район около 3130–3135 п. Еще более сильное с технической точки зрения препятствие расположено на 3180 п. Перспектива безоткатного движения выше этих отметок вызывает сомнения, ведь уже сейчас на дневном графике индекса наблюдается очень сильная перекупленность по техническим индикаторам.

В то же время отметим фактор рубля, который оказывает сдерживающее влияние на акции экспортеров. Курс USD/RUB по итогам вчерашней сессии остался около минимальных с мая 2018 г. уровнях — 61,3. В рамках текущей импульса снижения допускаем спуск в область 60,5–61,5.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,14%, фьючерсы Brent в минусе на 0,26%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже уровня закрытия четверга.