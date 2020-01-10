По итогам торгов 9 января индекс МосБиржи вырос на 0,26%, до 3118,08 п., а индекс РТС на 0,8% до 1601,74 п.

В целом можно говорить, что отечественный рынок заражён внешним оптимизмом. Впрочем, у него есть основания и для самостоятельного роста, поскольку ожидаемая доходность в текущем году заметно превышает ожидаемую ставку ЦБ РФ. После взлёта и падения в среду нефть стабилизировалась на уровне, который наблюдался на рынке до американо-иранского краткосрочного кризиса. Это позволяет говорить о том, что доходы нефтяников в 2020 году могут оказаться выше, чем в предыдущем. Во всяком случае, Китай уже запланировал визит вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон на следующей неделе, чтобы подписать торговое соглашение первой фазы. Во Всемирном Банке ожидают ускорения мирового роста до 2,5% в текущем году, хотя сам этот рост будет неравномерным по отдельным странам. Тем не менее, можно говорить о более стабильном сырьевом рынке, чем в период обострения торговой войны США и КНР. В лидерах дня оказались бумаги «Распадской» (+11,3%), «Ростелеком» (+6,28%), привилегированные «Ростелеком» (+3,43%), «Россети» (+3,27%) и «Русгидро» (+3,19%). Бумаги «Мечел» корректируются после своего мощного подъёма сначала года без важных новостей. Привилегированные акции потеряли 10,71%, а обыкновенные 8,32%. В акциях «Полюс» (-1,9%) и Polymetal (-0,53%) коррекция вслед за золотом на фоне ослабления геополитических рисков. Бумаги «ЛУКОЙЛ» упали на 1,02%, реагируя на новости о пожаре на предприятии в Ухте. Активность на прошедших торгах была довольно высокой, и итоговый объём на основной секции Московской Биржи составил 58,694 млрд рублей.

Рубль продолжает удивлять своей устойчивостью и попытками укрепиться. Впрочем, если смотреть на вещи объективно, то иного варианта не предполагается. Ещё пять лет назад внешний долг РФ был на 30%-40% больше международных резервов, а с лета 2019 года долг стал отрицательным. Бюджет РФ исполняется с профицитом, а сальдо платёжного баланса длительное время остаётся положительным. Расчётная цена нефти в бюджете существенно ниже среднегодовой. Даже при расчётном курсе доллара, который выше текущего биржевого, бюджетный баррель нефти дешевле рыночного. На рынке сохраняется убеждённость, что Минфин заинтересован в слабом рубле, но реальное ослабление российской валюты может наступить лишь после того, как ЦБ РФ прекратит цикл смягчения, или даже включит печатный станок. Впрочем, также остаётся фактор непредсказуемых американских рестрикций. В остальном, потенциал укрепления российской валюты всё ещё сохраняется.

На американском рынке очередные рекорды индексов. DJIA пересекал, но не удержал линию в 29000 пунктов. Войны с Ираном не случилось, а на следующую неделю запланирован визит китайского вице-премьера Лю Хэ в Вашингтон для подписания первой фазы торгового соглашения. Даже на выручку Boeing (+1,5%) поспешили СМИ разного толка, ссылаясь на свои источники в разведке. Иран теперь обвиняют в случайном поражении B737-800 украинской авиакомпании ракетой земля-воздух. Wall Street Journal пишет о том, что в США испытывают «high level of confidence», что катастрофа была вызвана поражением двумя ракетами. Меж тем, в Сенате изучают внутреннюю переписку сотрудников Boeing, где встречаются оценки вроде того, что B737-Max был разработан клоунами. Некоторые сотрудники также выражали сожаление, что покрывали проблемы самолёта при запросах Администрации по Авиатранспорту. Впрочем, вернёмся к рынку. В четверг выступали сразу несколько представителей ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямс заявил, что мировые центральные банки должны приготовиться к длительному периоду низких ставок. Глава ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард полагает, что торговая напряжённость сохранится, но ФРС смогла обеспечить «мягкую посадку» для американской экономики в текущем году. Статистика первичных обращений за пособием по безработице показала снижение до 214 тыс. на прошлой неделе при ожиданиях снижения до 222 тыс. Бумаги Apple (+2,12%) пользовались спросом на фоне информации, что продажи iPhone в Китае выросли в декабре на 18% — до 3,2 млн штук. И, наконец, на благостном рыночном фоне доходность 10-летних казначейских обязательств США снизилась до 1,85%. По итогам торгов DJIA вырос на 0,74% до 28956,90 п., а S&P 500 на 0,67% до 3274,70 п.

Поставщики Apple также пользовались спросом на азиатских площадках. В целом, индексы пытались оставаться в плюсе, а вот в Китае рынок не нашёл сил для роста. Возможно, что инвесторов остудили ожидания главы ФРБ Бостона Дж. Булларда, что торговая напряжённость сохранится. В Австралии первые места среди самых слабых бумаг занимали акции золотодобывающих компаний. Розничные продажи в Австралии выросли за ноябрь на 0,9% при ожиданиях скромного роста на 0,4%. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23826,19 п. (+0,36%), Hang Seng — 28575,50 п. (+0,05%), Shanghai Composite — 3086,36 п. (-0,28%).

Нефть продолжает отыгрывать снижение геополитических рисков. Внимание рынка переключается на чисто экономические ожидания. В частности, МЭА ожидает, что в 2020 году прирост потребления в Индии превысит прирост данного показателя в Китае. МЭА также рекомендует Индии нарастить резервы нефти, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность на фоне рисков поставок из Персидского залива. К 9:00 мск Brent — $65,33 (-0,06%), WTI — $59,49 (-0,12%), Золото — $1549,6 (-0,30%), Медь — $6188,4 (+0,18%), Никель — $14185 (+0,71%).

Индекс доллара снижался на 0,05% до 97,40 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,87% по сравнению с 1,85% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,111 (+0,04%), GBP-USD — $1,308 (+0,11%), USD-JPY – 109,56 (+0,05%).

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным. Снижение в нефти незначительное, рынки Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. В целом, на рынки может вернуться режим торговли без идей. Впрочем, стартует период отчётности за IV квартал, и на ближайшие 2-4 недели он будет занимать основное внимание инвесторов.