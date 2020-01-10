Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале торгов пятницы в отсутствие сильных внешних сигналов, полагают аналитики.

Приближение налогового периода января обусловит рост спроса на рублевую ликвидность и поддержит курс рубля.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон перед пятничным стартом торгов в России можно назвать нейтральным, оценивает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"Снижение цены нефти незначительное, рынки Азии демонстрируют разнонаправленную динамику. В целом на рынки РФ может вернуться режим торговли без идей", — сказал он.

На 15 января намечено подписание промежуточной торговой сделки между США и Китаем, напомнил Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Этот факт может спровоцировать коррекцию вниз стоимости рисковых активов и стать отправной точкой для коррекции рубля вниз. Тем не менее, близость январского налогового периода, а также формирование российскими компаниями ликвидности под дивидендные выплаты будет поддерживать рубль в совокупности со спросом иностранных инвесторов на ОФЗ. Пока же в пятницу доллар продолжит торговаться вблизи нижних границ диапазона, сложившегося в начале года: 61,15-61,65 рубля", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,7-0,8%, обновив очередные исторические максимумы на оптимизме вокруг торговых отношений с Китаем.

В четверг китайская сторона сообщила, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ с 13-15 января посетит США для подписания первой части торговой сделки. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что США сразу приступят к переговорам с Китаем по второй части сделки после подписания первой.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно в пределах 0,7%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, шанхайский Shanghai SE Composite Index теряет 0,2%.

Стоимость нефти снижается на 0,2% — до 65,25 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро повышается до 1,1108 доллара с 1,1104 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг вырос по индексу Мосбиржи и в большей степени — по индексу РТС, отыгрывая снижение курса доллара в район минимумов с мая 2018 года (немного выше 61 рубля).

Аппетит к рисковым активам на фоне снижения напряженности вокруг Ирана помог основным российским индексам обновить максимумы.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи повысился на 0,26% — до 3118,08 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1601,74 пункта. В ходе торгов четверга индекс РТС обновил максимум с февраля 2013 года, поднявшись до 1607,28 пункта, а индекс Мосбиржи — исторический максимум на уровне 3124,60 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 5 копеек и составил 61,29 рубля, евро снизился на 2 копейки — до 68,03 рубля, следует из данных Московской биржи.