Продажа Красноярской ГРЭС-2 позволит ОГК-2 поддержать тренд на декарбонизацию
ОГК-2 вчера сообщила о заключении сделки по продажи Красноярской ГРЭС Енисейской ТГК, входящей в Сибирскую генерирующую компанию (СГК). Сумма сделки составит 10 млрд руб., в ее периметр войдут движимое и недвижимое имущество электростанции, запасы угля, запасные части и прочие материально-технические ресурсы. Оперативное управление станцией будет передана СГК не позже чем через 12 месяцев. Пока же идет процедура перерегистрации прав собственности, после чего СГК подаст заявки на получение необходимых лицензий и разрешений для самостоятельной эксплуатации Красноярской ГРЭС-2. До того момента ОГК-2 продолжит осуществлять оперативное управление станцией.
Установленная мощность снизится примерно на 7%. Красноярская ГРЭС расположена в г. Зеленогорске в 167 км от Красноярска. Ее установленная мощность составляет 1,26 МВт, или порядка 6,7% от совокупной электрической мощности ОГК-2. По итогам 2018 года на Красноярскую ГРЭС пришлось около 7,5% совокупной выработки энергокомпании. Сумма сделки (10 млрд руб.) соответствует как раз приблизительно 7,5% годовой выручки ОГК-2.
Уменьшение доли угольной генерации. Топливом для Красноярской ГРЭС является уголь. С продажей станции доля угля в топливном балансе ОГК-2 может сократиться, по нашим оценкам, с 28% до 22%. Таким образом, компания поддерживает тренд на декарбонизацию, которой международные инвесторы придают все большее значение. Новость умеренно позитивна для акций ОГК-2.
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