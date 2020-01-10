В начале января ТМК (В+/В1) объявила о завершении сделки по продаже 100% своего североамериканского подразделения IPSCO Tubulars компании Tenaris. По данным Tenaris, итоговая цена сделки в денежном выражении составила $1,07 млрд (без учета долга и денежной позиции, т. е. только по акционерной составляющей стоимости предприятия). Официальные представители ТМК ранее обещали направить по меньшей мере часть полученных средств на сокращение долговой нагрузки компании. Это вполне логично с учетом того, что рост задолженности компании и выпуск дебютных еврооблигаций ТМК были обусловлены именно приобретением IPSCO в 2008 году.

Сейчас на рынке обращается только один выпуск евробондов ТМК — ТМК-20 на сумму $500 млн с погашением в начале апреля. Ранее сообщалось, что в конце 2019 года компания выдала мандат на организацию размещения нового выпуска еврооблигаций. В этой связи будет интересно посмотреть, как именно эмитент распорядится средствами от продажи IPSCO — направит на выкуп ТМК-20 (и уйдет с рынка евродолга) или на погашение других долговых обязательств. Совокупный долг ТМК составляет $3,0 млрд, из этого объема в долларах США номинировано около 38%, что приблизительно соответствует доле долларовых обязательств в структуре долга другого российского производителя труб с находящимися в обращении еврооблигациями — ЧТПЗ. Напомним, что выручка российских производителей труб в основном номинирована в рублях, поскольку около 70-80% их продукции покупают местные нефтегазовые компании, которые рассчитываются за товары и услуги, закупаемые на внутреннем рынке, только в российской валюте. Следовательно, можно исходить из того, что для трубных компаний предпочтительнее существенная доля рублевых обязательств в структуре долга.

В начале текущего года на рынке международных облигаций наблюдается сохранение благоприятной конъюнктуры и продолжение "охоты за доходностью". В частности, об этом свидетельствуют быстрое формирование плана объявленных размещений эмитентов развивающихся рынков, особенно в долгосрочном сегменте, а также первое в 2020 году размещение российских корпоративных еврооблигаций, о котором было объявлено вчера. На наш взгляд, ТМК вполне может выбрать погашение других валютных обязательств, а вместо обращающегося выпуска с погашением в апреле разместить новые евробонды, в зависимости от их стоимости по сравнению с валютными кредитами. Пятилетние обязательства ЧТПЗ (Ва3/ВВ-) сейчас котируются с доходностью к погашению 4,04%.



