Зависимость мирового алмазного рынка от розничного сектора США начала приносить плоды
Зависимость мирового алмазного рынка от динамики розничного сектора США начала приносить плоды, исходя из позитивных предварительных данных Tiffany по продажам в праздничный период. Ожидаемое в 1п20 пополнение товарных запасов в рознице может быть относительно небольшим ввиду их высокого уровня, однако вполне достаточным для прекращения падения спроса на бриллианты (которое продолжается уже 13 месяцев). Как мы полагаем, сокращение предложения бриллиантов и алмазного сырья в текущем году будет достаточным, чтобы стимулировать восстановление рынка.
Продажи алмазного сырья нормализуются. Продажи алмазного сырья Алросы в ноябре (данные опубликованы в декабре) нормализовались после значительного отставания от плана в течение 10м19. Однако позднее De Beers сообщила, что продажи в рамках 10-го цикла составили 425 млн долл., – это на 21% ниже уровня годичной давности и на 13% меньше исторического среднего уровня (хотя лучше показателя за 11м19, когда продажи были в среднем на 29% ниже нормы). В комментариях к отчету компания отметила устойчивый спрос на алмазное сырье на фоне стабильных цен на бриллианты.
В ноябре началось пополнение запасов в ограночном сегменте, хотя спрос на бриллианты остался слабым. Индийский чистый импорт алмазного сырья в ноябре вырос на 35% г/г в стоимостном выражении. Это первый позитивный показатель с октября 2018 г., исходя из чего можно предположить, что ограночные предприятия наконец начали пополнять запасы. Между тем показатель чистого экспорта бриллиантов остался слабым – на 30% г/г ниже в стоимостном выражении, что свидетельствует об отсутствии восстановления спроса в розничном сегменте. Несмотря на это, цены на более мелкие бриллианты в декабре продолжили повышаться (+2% м/м), что обусловлено в основном истощением избыточных запасов в ограночном производстве.
Розничные продажи в праздничный период в США заметно выросли. В декабре произошло долгожданное улучшение динамики в розничном сегменте – крупнейшие американские продавцы ювелирных изделий с бриллиантами показали рост продаж в 3к19. Помимо этого, согласно предварительным данным, Tiffany сообщила о существенном ускорении роста продаж в США (на 2–4%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (до 9–11%). Вместе с тем статистика продаж ювелирных изделий за октябрь–ноябрь в Китае в целом осталась неблагоприятной. Улучшение динамики на рынке США дает основание ожидать позитивных данных по продажам в праздничный период от Signet (будут опубликованы 16 января), однако, как мы полагаем, пополнение товарных запасов в рознице может быть относительно небольшим ввиду их избыточного уровня в преддверии праздников.
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