Зависимость мирового алмазного рынка от динамики розничного сектора США начала приносить плоды, исходя из позитивных предварительных данных Tiffany по продажам в праздничный период. Ожидаемое в 1п20 пополнение товарных запасов в рознице может быть относительно небольшим ввиду их высокого уровня, однако вполне достаточным для прекращения падения спроса на бриллианты (которое продолжается уже 13 месяцев). Как мы полагаем, сокращение предложения бриллиантов и алмазного сырья в текущем году будет достаточным, чтобы стимулировать восстановление рынка.

Продажи алмазного сырья нормализуются. Продажи алмазного сырья Алросы в ноябре (данные опубликованы в декабре) нормализовались после значительного отставания от плана в течение 10м19. Однако позднее De Beers сообщила, что продажи в рамках 10-го цикла составили 425 млн долл., – это на 21% ниже уровня годичной давности и на 13% меньше исторического среднего уровня (хотя лучше показателя за 11м19, когда продажи были в среднем на 29% ниже нормы). В комментариях к отчету компания отметила устойчивый спрос на алмазное сырье на фоне стабильных цен на бриллианты.

В ноябре началось пополнение запасов в ограночном сегменте, хотя спрос на бриллианты остался слабым. Индийский чистый импорт алмазного сырья в ноябре вырос на 35% г/г в стоимостном выражении. Это первый позитивный показатель с октября 2018 г., исходя из чего можно предположить, что ограночные предприятия наконец начали пополнять запасы. Между тем показатель чистого экспорта бриллиантов остался слабым – на 30% г/г ниже в стоимостном выражении, что свидетельствует об отсутствии восстановления спроса в розничном сегменте. Несмотря на это, цены на более мелкие бриллианты в декабре продолжили повышаться (+2% м/м), что обусловлено в основном истощением избыточных запасов в ограночном производстве.

Розничные продажи в праздничный период в США заметно выросли. В декабре произошло долгожданное улучшение динамики в розничном сегменте – крупнейшие американские продавцы ювелирных изделий с бриллиантами показали рост продаж в 3к19. Помимо этого, согласно предварительным данным, Tiffany сообщила о существенном ускорении роста продаж в США (на 2–4%) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (до 9–11%). Вместе с тем статистика продаж ювелирных изделий за октябрь–ноябрь в Китае в целом осталась неблагоприятной. Улучшение динамики на рынке США дает основание ожидать позитивных данных по продажам в праздничный период от Signet (будут опубликованы 16 января), однако, как мы полагаем, пополнение товарных запасов в рознице может быть относительно небольшим ввиду их избыточного уровня в преддверии праздников.



