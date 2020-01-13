Российский рынок завершал предыдущую торговую неделю на новых исторических максимумах. Индекс МосБиржи сейчас находится выше 3120 п. Все пять торговых сессий 2020 г. завершались на положительной территории. Признаков разворота восходящей тенденции не появлялось. В моменте мы видим локальную перегретость рынка, однако общие настроения участников торгов настолько бычьи, что все незначительные просадки до сих пор выкупались.

Какого-то существенного фундаментального негатива для российского рынка акций в январе не появлялось. Подъем бумаг сопровождается соответствующей динамикой в целом на большинстве других развивающихся площадок. Индекс MSCI Emerging Markets находится в таком же восходящем тренде, как и наш РТС. Более того, развивающиеся фондовые площадки в последние месяцы даже выглядят лучше развитых.

В то же время отметим, что РТС растет более быстрыми темпами по сравнению с индексом МосБиржи за счет устойчивого укрепления рубля. При этом уровень перекупленности по дневным и недельным техническим индикаторам РТС сейчас находится на максимальных значениях с 2011 г. Это намекает на высокие риски замедления темпов роста в ближайшей перспективе.

Тем не менее инвесторы пока все еще видят хороший потенциал роста во многих российских акциях. О серьезности настроя на продолжение восходящей динамики говорит тот факт, что, несмотря на некоторую слабость нефти (откат Brent от $70 к $64,8), наблюдающуюся в последние дни, даже акции российских нефтегазовых компаний почти не реагируют на этот негатив, в большинстве своем сохраняя повышательную тенденцию.

Если выразить отраслевой нефтегазовый индекс РТС в бочках нефти, то этот индикатор сегодня будет показывать максимальные значения с 2007 г. То есть бумаги сектора оценены наиболее высоко за 13 лет относительно стоимости ключевого для нефтяных компаний сырья.

Не стоит сбрасывать со счетов фактор притока большого количества новых инвесторов на наш рынок. Количество уникальных клиентов Московской биржи в 2019 г. практически удвоилось. Причем ускорение этой тенденции пришлось на II полугодие вместе со снижением рублевых ставок. Многие инвесторы в поисках более высокой доходности увеличивали долю акций в своих портфелях. Подобные решения были обусловлены относительной дешевизной нашего рынка по фундаментальным мультипликаторам, а также наиболее высокой средней дивидендной доходностью среди крупнейших мировых фондовых площадок. Плюс сам по себе фактор наблюдаемого устойчивого роста индексов привлекает еще больше участников, создавая почву для формирования локальных пузырей.

По индексу МосБиржи в качестве ближайшего промежуточного уровня сопротивления в предыдущих обзорах мы выделяли район около 3130–3135 п. В пятницу это техническое препятствие было достигнуто. Еще более сильное с технической точки зрения препятствие расположено на 3180 п. Перспектива безоткатного движения выше этих отметок вызывает сомнения, ведь уже сейчас на графике индекса наблюдается очень сильная перекупленность.

Кроме того, акциям экспортеров должен «мешать» фактор укрепления национальной валюты. В пятницу курс USD/RUB в моменте успел проколоть вниз отметку 61 — это минимальный уровень с апреля 2018 г. Возможно, локальное торможение нисходящей тенденции как раз придется на область 60,5–61.

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию отчета АЛРОСА по продажам в декабре. Также сегодня последний день с дивидендами торгуются акции ММК и НКХП.

На предстоящей неделе в США стартует сезон корпоративной отчетности за IV квартал 2019 г. Во вторник свои результаты представят американские банки (Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan).

Также в первой половине этой недели запланировано официальное подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Данное событие было ожидаемым, так что его влияние на мировые рынки может быть лишь умеренно позитивным.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,26%, фьючерсы Brent — без изменений около $65.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы.