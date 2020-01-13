Индексу Мосбиржи сегодня будет трудно продолжить рост
В пятницу отечественный рынок акций вновь обновил исторический максимум, причем закрытие торгов прошло возле него. Однако затем ситуация на внешних площадках начала ухудшаться: фондовая Америка потеряла по итогам дня около трети процента.
Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы растут примерно на четверть, но все еще находятся ниже уровня нашего предыдущего закрытия. Поэтому открытия российских торгов ждем с небольшим минусом.
В целом же рынку будет трудно продолжить безоткатную восходящую динамику. В пятницу рублевый индекс во многом вытащила вверх «нефтянка», но сегодня этот фактор вполне может перестать действовать: нефть не подает признаков желания роста.
Удручающую динамику демонстрирует «Газпром». Сегодня бумаги могут попытаться отыграть как общее отставание от рынка с начала года, так и политические факторы в виде просьбы канцлера Германии Меркель завершить проект «Северный поток 2» и заявления Миллера о возможности достроить газопровод собственными силами.
Если «Газпрому» не удастся развернуться вверх, то снижение может быть продолжено вплоть до сильной поддержки 246 руб.
Никак не может приступить к тестированию «круглой» отметки 20 000 руб «Норильский Никель». Сегодня бумаги имеют шанс немного подрасти из-за удорожания цен на никель на полпроцента.
Итоги дня определятся исключительно внешним фоном, собственных идей у нас пока нет. Однако это совершенно не означает, что сегодня или завтра мы не увидим какого-либо очередного локального взлета во «втором эшелоне», как это было в бумагах «Мечела», «Распадской» или ВСМПО «Ависма».
Во многом сдерживающим фактором для роста российского рынка выступает укрепляющийся рубль. В пятницу пара доллар-рубль завершила торги вблизи отметки 61. Сегодня рост рубля вполне может продолжиться.
С утра понедельника доллар слабо снижается к основным мировым валютам. Но кроме этого можно ожидать увеличения продаж валюты на внутреннем рынке из-за вывода на торги накопленной за праздники валютной выручки и подготовке к налоговому периоду.
Ближайшей целью роста рубля является «круглая» отметка 60 руб за доллар, а более дальняя – 57,5.
Нефть колеблется около отметки 65 долларов за баррель, которую пока можно рассматривать как поддержку. Никаких драйверов для движения нефтяных котировок пока не наблюдается. Ждем торгов сегодня в диапазоне 65-66 долларов за баррель.
О дальнейшей динамике как нефти, так и остальных биржевых активов, стоит судить после подписания «первой фазы» торговой сделки между США и Китаем. Коррекцию «по факту» исключить нельзя.
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