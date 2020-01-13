С начала года цены нефти совершили знатный кульбит, нарисовав выразительны двугорбый график. С самого начала года цены совершили подскок и по Брент взлетали выше 70 долларов за баррель. Причиной стали известия об убийстве иранского генерала Сулеймани.

Одновременно с нефтью подрастали цены золота. Последовавший коррекционный откат нефтяных цен был прерван новым взлетом цен нефти в связи с обострением обстановки после ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке. Цены Брент вновь на непродолжительное время оказались выше 70 долларов за баррель. (Отметим попутно, что цены золота показали еще более выразительный подскок). Последовавшая умиротворительная речь Трампа позволила сделать вывод, что дальнейшей эскалации напряженности в ближайшее время не будет. В результате цены нефти за пару дней потеряли около 8%.

Цены золота скорректировались немного слабее, похудев за те же два дня «лишь» на 6%. Своеобразной приметой рынка стало существенное подрастание индекса доллара, полностью компенсировавшее заметное снижение в самом конце года ушедшего.

Но еще более выразительным стал существенный рост рубля против основных валют. Так, доллар к рублю за 8-9 января потерял около рубля, снизившись из диапазона вблизи 62 рублей за доллар к уровням 61 рубль за доллар. На этой почве (а также с учетом роста цен многих акций) индекс РТС показывал новые и новые высоты. Такими жаркими для рынков стали первые торговые дни нового года.

В минувшую среду Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Добыча нефти за неделю не изменилась, оставшись на уровне абсолютного максимума в 12,9 Мб/д. При этом запасы сырой нефти выросли вопреки прогнозам на 1,16 Мб, а запасы моторного топлива увеличились сразу на 9,14 Мб. Недельная аномалия была отмечена в недельных запасах нефти и нефтепродуктов – там рост на 14,8 Мб. Такие вот новогодние аномалии.

Еще большие аномалии были отмечены в буровой активности Канады, где количество буровых после новогоднего затишья за неделю выросло в 4,4 раза — до 120 штук. Это многократно наблюдаемая сезонная особенность Канады. А вот в США количество активных буровых за неделю вновь снизилось, продолжая начатый в конце 2018 года тренд на снижение, в результате которого количество активных нефтяных буровых достигло нового минимума за последние почти три года. По итогам минувшего года число активных нефтяных установок сократилось на 24,3%. А против абсолютного максимума октября 2014 года количество действующих буровых на сегодня меньше в 2,44 раза. На предстоящей неделе интересно будет узнать очередные изменения указанных параметров.

Что касается выхода на этой неделе ежемесячного январского отчета ОПЕК, то здесь особенно важных новостей не ожидается по причине того, что отчет только подытожит данные за декабрь и лишь сформирует площадку для январской динамики. А вот данные по ожидаемому от ОПЕК в новом году сокращению добычи до конца января будут лишь фрагментарными. Полную картинку старта реальных изменений добычи мы узнаем только в феврале.

Но главные волнения для рынков (включая рынок нефти) на наступившей неделе будут связаны с торговыми переговорами США и Китая. Делегация Китая прибывает в Вашингтон в понедельник, 13 января. Суеверным людям такое сочетание не дает надежды на успех. С полной уверенностью об успехе визита никто и не говорит, но вероятность подписания документа на этот раз расценивают высоко. Напомним, что подписание «первой фазы» торгового соглашения США — Китай запланировано на 15 января.

Немного пощекотать внимание рынков могут новости из США по поводу игры с импичментом президента. Спикер нижней палаты Конгресса Пелоси пообещала передать статьи по импичменту Трампу на рассмотрение Сенату. В публичное пространство могут проскользнуть некоторые интересные подробности, а также появятся новые оценки перспектив безнадежного, но интригующего процесса.

На рынки будет поступать информация о долларовой ликвидности, что будет влиять на динамику индекса доллара. Начнут выходить данные компаний по итогам 4 квартала и в целом 2019 года. Так что неделя для рынков обещает быть насыщенной и интересной.